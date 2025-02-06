Fransa'da sosyal medya fenomeninin sınır dışı kararı bozuldu - Son Dakika
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Fransa'da sosyal medya fenomeninin sınır dışı kararı bozuldu

Melun İdari Mahkemesi, Cezayirli fenomen Doualemn'in sınır dışı edilme kararını iptal etti.

06.02.2025 22:16
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Fransa'da yerel mahkeme, nefret suçunu yaymakla suçlanan, "Doualemn" lakabıyla tanınan Cezayirli sosyal medya fenomeni Numan Bualam'in sınır dışı edilmesine yönelik kararı bozdu.

Fransa ve Cezayir arasında son yıllarda kötüye giden ilişkiler, karşılıklı gözaltı ve tutuklamalarla yeniden gerilirken Paris'in, sınır dışı etmek istediği Doualemn ile ilgili yeni gelişme yaşandı.

Ulusal basının haberlerine göre, Melun İdari Mahkemesi, Mesnil-Amelot Gözetim Merkezi'nde bulunan Doualemn'in sınır dışı edilmesi kararını bozdu.

Mahkeme, Fransız makamlarının Doualemn'i sınır dışı etmek için başvurduğu acil prosedürün yasal olup olmadığına dair ciddi şüpheler bulunduğunu belirtti.

İlgili Valiliğin, Doualemn'in durumunu 3 ay içinde yeniden değerlendirmesini talep eden Mahkeme, bu süreçte fenomene geçici ikamet izni verilmesini istedi.

Fransa İçişleri Bakanlığı, mahkeme kararını temyize taşıyacağını duyururken, Doualemn'in bugün gözetim merkezinden çıkması bekleniyor.

Fransız makamları, şubat sonunda Fransa'da yargılanması beklenen Cezayir vatandaşının oturum izninin iptaline ve sınır dışı edilmesine karar vermişti.

Nefret suçunu yaymakla itham edilen Doualemn, 9 Ocak'ta uçakla Cezayir'e gönderilmiş ancak Cezayir hükümeti, "Doualemn"in ülkeye girişine izin vermemişti.

Aynı gün içinde Fransa'ya geri gönderilen Doualemn, Seine-et- Marne vilayetindeki Mesnil-Amelot Gözetim Merkezi'ne alınmıştı.

Fransa ile Cezayir arasındaki ilişkiler son yıllarda gergin seyrediyor

Fransa'nın egemenlik tartışmalarının olduğu Fas'ın Batı Sahra bölgesinin Fas lehine özerklik planına destek verdiğini duyurması, bölgede bağımsızlık yanlılarını destekleyen Cezayir ile ilişkileri germişti. Cezayir, Temmuz 2024'te Fransa'nın Batı Sahra adımına tepki olarak Paris'teki büyükelçisini geri çekmişti.

İki ülke arasında Batı Sahra dışında çözüm bekleyen tarihi sorunlar da bulunuyor.

Bu sorunlar arasında Fransız yetkililerin yıllardır vermeyi reddettikleri Cezayir arşivi ve Paris'teki İnsan Müzesi'nde bulunan halk devrimi liderlerinin kafataslarının iadesi, Fransa'nın 1960 ile 1966 yılları arasında Cezayir Çölü'nde yaptığı nükleer denemelerin kurbanları için tazminat ödenmesi ve Bağımsızlık Savaşı (1954-1962) sırasında kaybolan 2 bin 200 kişinin akıbetinin açıklığa kavuşturulması yer alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa'da sosyal medya fenomeninin sınır dışı kararı bozuldu - Son Dakika

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