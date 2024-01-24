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Fransa'da tarım politikası protestosunda trafik kazasında hayatını kaybeden genç kız - Son Dakika
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Fransa'da tarım politikası protestosunda trafik kazasında hayatını kaybeden genç kız

Fransa'da çiftçilerin tarım politikasını protesto etmek amacıyla yaptığı eylem sırasında meydana gelen trafik kazasında yaralanan genç kız hayatını kaybetti. Çiftçi protestolarının diğer AB ülkelerine sıçrayabileceği belirtiliyor.

Fransa\'da tarım politikası protestosunda trafik kazasında hayatını kaybeden genç kız
24.01.2024 - 12:35,
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Fransa'da hükümetin tarım politikasını protesto etmek amacıyla çiftçilerin yolu kapattığı eylem sırasında dün meydana gelen trafik kazasında yaralanan genç kız yaşamını yitirdi.

Kamu yayıncısı Franceinfo'nun haberine göre, Foix Savcısı Olivier Mouysset, dün çiftçilerin Ariege vilayetinin Pamiers kentinde yolu araç trafiğine kapattıkları sırada meydana gelen trafik kazasında yaralanan genç kıza ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Mouysset, genç kızın tedavi gördüğü Toulouse kentindeki hastanede dün akşam hayatını kaybettiğini belirtti.

Pamiers'de dün meydana gelen kazada, 37 yaşındaki Sandra isimli kadın çiftçi yaşamını yitirmişti. Ayrıca kadının genç kızı ve eşi de ağır yaralanmıştı.

Çiftçi protestoları diğer AB ülkelerine sıçrayabilir

Avrupa Birliği (AB) Profesyonel Tarım Kuruluşları Komitesi Başkanı Christine Lambert, konuk olduğu Fransız kanal BFMTV'de, İspanya ve İtalya'da da çiftçilerin gösterilere başlayacağını belirtti.

Lambert, İspanyol ve İtalyan çiftçilerin, mesleklerini icra etme konusunda karşılaştıkları zorluklarla ilgili hükümetlerinden yardım talep edeceğini ifade etti.

Christine Lambert, İtalya'da yaşanan sellerin bu ülkenin çiftçilerini kötü etkilediğine de değindi.

Çiftçiler eylemlerini sürdürüyor

Fransa'nın özellikle güneyinde Toulouse gibi farklı kentlerde çiftçiler, hükümetin tarım politikasını 5 gündür protesto ediyor.

Gelirlerinin çok düşük olmasından şikayet eden çiftçiler, bu kapsamda günlerdir ülkedeki bazı otoyol ve yolları trafiğe kapatıyor.

Kaynak: AA
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