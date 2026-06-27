Fransa'dan Lübnan-İsrail Anlaşmasına Destek

Fransa Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin başkenti Washington'da Lübnan ile İsrail arasında imzalanan çerçeve anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, anlaşmanın Lübnan'ın ülke sınırları içinde egemenliğini tamamen yeniden tesis etmesinin, ülkedeki silah varlığının devlet tekeline alınmasının ve İsrail'in Lübnan topraklarından çekilmesinin yolunu açacağı değerlendirmesine yer verildi.

Açıklamada, anlaşmanın savaştan etkilenen bölgelere insani yardımın ulaştırılmasını ve yerinden edilen sivillerin evlerine dönebilmelerini sağlaması gerektiği vurgulanırken, Fransa'nın Lübnan ve İsrail'in güvenliğine bağlı olduğu ifade edildi.

Fransa'nın, çerçeve anlaşmasının uygulanmasına ve hedeflerinin hayata geçirilmesine katkı sağlamaya hazır olduğu da açıklamada vurgulandı.

Washington yönetimi, bir süredir yürüttüğü arabuluculuk girişimlerinin ardından imzalanan çerçeve anlaşmasının sahadaki askeri gerilimi kontrol altına almayı hedeflediğini belirtiyor.