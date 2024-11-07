Fransa'dan Trump'a Dürüst İşbirliği Mesajı - Son Dakika
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Fransa'dan Trump'a Dürüst İşbirliği Mesajı

Fransa, Trump'ın zaferinin ardından ABD ile dostluk içinde çalışmaya devam edeceğini belirtti.

07.11.2024 19:48
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Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christophe Lemoine, ABD'de başkanlık seçimini Donald Trump'ın kazanmasının ardından, Fransa'nın "ABD makamlarıyla müttefiklik ve dostluk çerçevesinde dürüst şekilde çalışmaya devam edeceğini" söyledi.

Lemoine, Bakanlığın haftalık basın toplantısında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

AA muhabirinin "(Donald) Trump'ın yeniden seçilmesinin ardından Ukraynalılara yönelik ABD yardımının azalmasından endişe ediyor musunuz? (Trump'ın) Yeniden seçilmesi, Fransa-ABD ilişkilerini nasıl etkiler?" sorularına Lemoine, Donald Trump'ı ABD başkanlığına seçen Amerikan halkının tercihini not ettiklerini belirtti.

Lemoine, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Trump'ı arayıp tebrik ettiğini belirterek, "Yıllardır her konuda yaptığımız gibi ABD makamlarıyla müttefiklik ve dostluk çerçevesinde fikir alışverişinde bulunarak açık ve dürüst şekilde çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

ABD'nin Ukrayna'ya yönelik yardımının geleceği hakkında ise Lemoine, "Bahsettiğiniz güvenlik konularıyla ilgili tutumumuz belli, bunu muhafaza ve etkili çok taraflı eylemleri teşvik etmeyi sürdüreceğiz. Avrupalıların çıkarlarını savunmaya devam edeceğiz ve Ukrayna'yı desteklemek hem Avrupalıların hem de dünyadaki istikrarının yararına." diye konuştu.

Lemoine, Avrupa'nın çıkarlarının ve değerlerinin tehlikede olduğu her yerde "birlik içinde Avrupa'nın sesini" taşıma sorumluluğunu üstleneceklerini söyledi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot'nun İsrail ve Filistin'e bugün ziyaret gerçekleştirdiğini de aktaran Lemoine, bölgede barışın ve istikrarın sağlanması konusunda ilerleme kaydedilmesini hedeflediklerini aktardı.

Lemoine, Lübnan'da ateşkes sağlanması ve Lübnan ile İsrailli sivillerin evlerine dönebilmesi gerektiğini belirtti.

İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze'de ateşkes sağlanması çağrısını yineleyen Lemoine, gelecek günlerde Lübnan'a 40 tonluk insani yardımın gönderileceğini açıkladı.

Lemoine, Fransa'nın başta Orta Doğu'da olmak üzere tüm savaş alanlarında mesleklerini icra eden gazetecilere yönelik tehditlere karşı olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

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