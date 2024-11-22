Fransa'dan UCM Açıklaması

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Fransa, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emrinin, "bir yargılama değil, bir suçlamanın resmileştirilmesi" olduğunu belirtti.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, UCM Ön Yargılama Dairesinin, "UCM Başsavcısı Kerim Han'ın 20 Mayıs'taki talebi üzerine" tutuklama emirlerini çıkardığı ifade edildi.

Açıklamada, UCM'nin açıkladığı tutuklama emirlerinin "bir yargılama değil, bir suçlamanın resmileştirilmesi" olduğu savunulurken, Fransa'nın, UCM'nin Roma Statüsü kapsamındaki bağımsızlığına olan bağlılığının sürdüğü kaydedildi.

Gazze'deki insani krize de atıfta bulunulan açıklamada, "Fransa, savaşın başından bu yana sürekli olarak tüm taraflar için bağlayıcı bir zorunluluk olan uluslararası insancıl hukukun uygulanması ile sivillerin korunmasını talep ediyor ve bu hukuka yönelik ihlalleri kınadığını hatırlatıyor." değerlendirmesine yer verildi.

Ayrıca, Fransa'nın 7 Ekim 2023'teki saldırıları kınadığı hatırlatılarak, "Fransa, terör örgütü olarak gördüğü Hamas ile demokratik bir devlet olarak tanıdığı İsrail arasında hiçbir denkliğin mümkün olmadığını hatırlatıyor." denildi.

Gazze'deki sivil can kayıplarının kabul edilemez olduğu aktarılan açıklamada, bölgedeki insani felaketin son bulması için ateşkes çağrısı yapıldı.

UCM, dün açıkladığı kararda, "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü" İsrail Başbakanı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu.