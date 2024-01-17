 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Fransa Dışişleri Bakanı Gazze'deki Saldırıların Durmasını İstedi - Son Dakika
Üye Girişi

Fransa Dışişleri Bakanı Gazze'deki Saldırıların Durmasını İstedi

Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne, Gazze'deki sistematik saldırıların durması gerektiğini belirtti. Fransız milletvekili Daniele Obono ise Fransa'nın İsrail'e karşı yaptırım uygulamasını talep etti ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine açtığı 'soykırım' davasını desteklemesini istedi. Sejourne ise İsrail'e hukuka saygı çağrısı yaparak, soykırım suçlamalarının siyasi amaçlar için kullanılamayacağını belirtti.

Fransa Dışişleri Bakanı Gazze\'deki Saldırıların Durmasını İstedi
17.01.2024 - 23:38,
Abone Ol

Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne, ekimden bu yana devam eden Gazze'deki sistematik saldırıların durması gerektiğini belirtti.

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) milletvekili Daniele Obono, Ulusal Meclis'teki oturumda Sejourne'ye hitap etmek üzere söz aldı.

Obono, Fransa'nın, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açtığı "soykırım" davasını desteklemesini, ayrıca İsrail'e karşı yaptırım uygulamasını talep etti.

Milletvekilinin ardından söz alan Sejourne, Fransa'nın İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kapsamında, bir denge çizgisinin olduğu yorumunda bulundu.

Fransız Bakan, "İsraillilere, hukuka saygının herkes için bağlayıcı olduğunu kesin bir şekilde söylüyoruz. Gazze'deki sistematik saldırılar durmalı." ifadelerini kullandı.

Sejourne, "Kelimelerin bir anlamı var. Yahudi devletini soykırımla suçlamak ahlaki bir eşiği aşmaktır. Soykırım kelimesi, siyasi amaçlar için kullanılamaz" diye konuştu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Milletvekili, Fransa, Gazze, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa Dışişleri Bakanı Gazze'deki Saldırıların Durmasını İstedi - Son Dakika


22:49
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi İstanbul'a geldi Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi İstanbul'a geldi
22:44
Fenerbahçe, Adanaspor'u 6-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi Fenerbahçe, Adanaspor'u 6-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi
22:24
Ekvador'da çete operasyonlarında gözaltı sayısı 1753'e yükseldi Ekvador'da çete operasyonlarında gözaltı sayısı 1753'e yükseldi
22:14
3 aylık bebek nefes borusuna kaçan süt nedeniyle hayatını kaybetti 3 aylık bebek nefes borusuna kaçan süt nedeniyle hayatını kaybetti
22:07
Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 24Erzincanspor'a elendi Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 24Erzincanspor'a elendi
21:44
Tadic ve Dzeko ayakta alkışladı! Lincoln Henrique'den inanılmaz gol Tadic ve Dzeko ayakta alkışladı! Lincoln Henrique'den inanılmaz gol
21:25
Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü de uzatılacak Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü de uzatılacak
21:17
Öve öve bitiremedi! Talisca'dan yıllar sonra gelen Beşiktaş itirafı Öve öve bitiremedi! Talisca'dan yıllar sonra gelen Beşiktaş itirafı

Son Dakika
22:49 Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi İstanbul'a geldi
22:44 Fenerbahçe, Adanaspor'u 6-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi
22:24 Ekvador'da çete operasyonlarında gözaltı sayısı 1753'e yükseldi
22:14 3 aylık bebek nefes borusuna kaçan süt nedeniyle hayatını kaybetti
22:07 Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 24Erzincanspor'a elendi
21:44 Tadic ve Dzeko ayakta alkışladı! Lincoln Henrique'den inanılmaz gol
21:25 Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü de uzatılacak
21:17 Öve öve bitiremedi! Talisca'dan yıllar sonra gelen Beşiktaş itirafı
21:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terörle mücadelede verdiği kararlılık mesajı dünya basınında
20:31 İsviçre'de uçağı bozulan ABD Dışişleri Bakanı Blinken havalimanında mahsur kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2024 00:03:16. #1.11#
SON DAKİKA: Fransa Dışişleri Bakanı Gazze'deki Saldırıların Durmasını İstedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement