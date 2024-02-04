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Fransa Dışişleri Bakanı Mısır'da iki devletli çözüm çağrısı yaptı - Son Dakika
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Fransa Dışişleri Bakanı Mısır'da iki devletli çözüm çağrısı yaptı

Fransa Dışişleri Bakanı Mısır\'da iki devletli çözüm çağrısı yaptı

Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüşerek Filistin için iki devletli çözüm çağrısı yaptı. Sejourne, Mısır'da gerçekleştirdiği ziyarette ayrıca Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri ile de bir araya geldi. Ziyaret kapsamında Sejourne'nin İsrail, Ürdün, Filistin ve Lübnan'da da temaslarda bulunması bekleniyor.

04.02.2024 15:03
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Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü, Filistin için iki devletli çözüm çağrısı yaptı.

Fransa Dışişleri Bakanı Sejourne, 3 günlük Orta Doğu ziyaretinin ilk durağı Mısır'da temaslarda bulundu.

Başkent Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüşen Bakan Sejourne, görüşmeye ilişkin X sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

İlk Orta Doğu ziyaretinde önce "Fransa'nın stratejik ortağı" Mısır'a gittiğini ve Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştüğünü belirten Sejourne, "Fransa'nın Gazze'de bir insani ateşkese ve iki devletli siyasi çözümün yeniden başlatılmasına yönelik taahhüdünü yinelediğini" ifade etti.

Sejourne, Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri ile de bir araya geldi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, iki bakanın ekonomik işbirliği, yatırım, Gazze'deki savaşın durdurulması ve insani yardımların hızlandırılması konularını ele aldığını kaydetti.

Sejourne'nin bölge ziyareti kapsamında, Mısır'ın ardından İsrail, Ürdün, Filistin ve Lübnan'da temaslarda bulunması bekleniyor.

Mısır'a gittiği uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sejourne, Gazze'de taraflara itidal çağrısı yapmıştı.

Sejourne, itidalli davranmanın "insani durumun, Gazze sorununun ve İsrail'in güvenliği sorununun hesaba katılması anlamına geleceğini" ve "başından bu yana Fransa'nın sesi ve konumunun bu olduğunu" söylemişti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Fransa Dışişleri Bakanı Mısır'da iki devletli çözüm çağrısı yaptı - Son Dakika
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