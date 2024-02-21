- Fransa: "Filistin halkı uluslararası alanda tanınan sınırlar içerisinde İsraillilerle yan yana yaşama hakkına sahiptir"
"Filistin halkına verilen tüm zararlar karşılanmalı, bu mümkün değilse tazminat ödenmelidir"
"İsrail'in insan hakları ihlallerinden sorumlu kişileri yargılaması gerekmektedir"
LAHEY - Uluslararası Adalet Divanı'nda "İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarına ilişkin danışma görüşü" duruşmasında konuşan Fransa Dışişleri Bakanlığı Hukuk İşler Direktörü Diego Colas, "Filistin halkı, uluslararası alanda tanınan sınırlar içerisinde İsraillilerle yan yana yaşama hakkına sahiptir" dedi.
Uluslararası Adalet Divanı'nda "İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarına ilişkin danışma görüşü" duruşmaları devam ediyor. Hollanda'nın Lahey kentindeki Barış Sarayı'nda düzenlenen duruşmalar, 3'üncü gününde devam ediyor. Duruşmada Fransa adına söz alan Fransa Dışişleri Bakanlığı Hukuk İşler Direktörü Diego Colas, İsrail'in kendini savunma hakkı olduğunu belirterek, İsrail'in bunu uluslararası hukuka uygun olarak yapması gerektiğini aktardı. Fransa'nın İsrail-Filistin ihtilafında iki devletli çözümü desteklediğini aktaran Colas, "Sadece iki devletli bir çözüm hem İsrail'in güvenlik hakkını hem de Filistinlilerin bağımsız bir devlete yönelik meşru arzularını karşılayacaktır. Bu amaçla Fransa, barış sürecinin kararlı ve inandırıcı bir şekilde yeniden başlatılması çağrısında bulunmaktadır" dedi.
İki devletli çözüm için güvenlik düzenlemeleri ve egemen bir devletin kurulması gerektiğini belirten Colas, "Filistin halkı, uluslararası alanda tanınan sınırlar içerisinde İsraillilerle yan yana yaşama hakkına sahiptir" dedi.
Colas, Fransa'nın mevcut UAD yargılamalarının kapsamının "kesin olarak belirlenmesi" ve mahkemenin "gerekenden daha ileri gitmeyen" bir görüş sunması gerektiğine inandığını açıkladı. Fransa'nın Filistinli ailelerin tahliyesini ve mülklerin yıkımını içeren İsrail'in yasadışı yerleşim politikasını kınadığını yinelediğini aktaran Colas, Fransa'nın ayrıca Gazze'deki Filistinlilerin bölgenin dışına nakledilmesini yönelik açıklamaları de kınadığını yineledi.
"İsrail'in insan hakları ihlallerinden sorumlu kişileri yargılaması gerekmektedir"
Filistinliler için tazminat çağrısında bulunan Colas, "Uluslararası hukuka aykırı politika ve uygulamalar sonucunda Filistin halkına verilen tüm zararlar karşılanmalı, bu mümkün değilse tazminat ödenmelidir. İsrail'in insan hakları ihlallerinden sorumlu kişileri yargılaması gerekmektedir" dedi.
Fransa'nın Batı Şeria'daki toprakların yasadışı ilhakını asla tanımayacağını vurgulayan Colas, "Ekonomik açıdan bakıldığında, BM tarafından talep edildiği üzere, tüm devletler İsrail toprakları ile 1967'den bu yana işgal edilen topraklar arasında bir ayrım yapmalı" dedi.
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