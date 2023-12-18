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Fransa, Gazze'ye 700 bin ton insani yardım yapacak - Son Dakika
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Fransa, Gazze'ye 700 bin ton insani yardım yapacak

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, İsrail'in ayrım gözetmeyen saldırıları nedeniyle ağır yıkımın yaşandığı Gazze'ye 700 bin ton insani yardım yapacaklarını belirtti. Yardımların bir kısmı yarın Fransa'nın Le Havre Limanı'ndan yola çıkacak ve 10 gün içinde Gazze'ye ulaşacak.

Fransa, Gazze\'ye 700 bin ton insani yardım yapacak
18.12.2023 - 22:53,
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Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, İsrail'in ayrım gözetmeyen saldırıları nedeniyle ağır yıkımın yaşandığı Gazze'ye 700 bin ton insani yardım yapacaklarını belirtti.

Fransa'da yayınlanan günlük gazete Le Parisien'in haberine göre Bakan Colonna, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Lübnan Başbakanı Necip Mikati ve Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile görüştü.

Colonna, basın toplantısında yaptığı konuşmada, İsrail saldırıları nedeniyle yıkımın yaşandığı Gazze'ye "sürekli yardım akışı" sağlanmasının önemine değindi.

Ülkesinin Gazze'ye 700 ton insani yardım yapacağını kaydeden Colonna, bu yardımlarının yarısının yarın Fransa'nın Le Havre Limanı'ndan yola çıkacağını duyurdu.

Colonna, yardımların diğer yarısının gelecek hafta gönderileceğini ve böylece "Gazze'ye yapılan yardımları 10 gün içinde 3 katına çıkaracaklarını" ifade etti.

Bakan Colonna ayrıca, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) Komutanı Aroldo Lazaro ile de bir araya gelerek İsrail-Lübnan sınırındaki gerginliği ele aldı.

Colonna Lübnan'dan önce, Tel Aviv ve Ramallah'ta temaslarda bulunmuştu.

Dün Tel Aviv'de İsrailli mevkidaşı Eli Cohen ile bir araya gelen Colonna, ülkesinin İsrail'e desteğini yineleyerek "acil ve kalıcı" ateşkes çağrısı yapmıştı.

Colonna, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde de Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye ile görüşmüş ve El-Mezra el-Kibliya köyünde yasa dışı Yahudi yerleşimcilerce topraklarından çıkarılan ve hasatlarına el konan Filistinli zeytin üreticileriyle bir araya gelmişti.

Yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin Filistinlilerin haklarını ihlal etmesini "kabul edilemez" olarak niteleyen Colonna, "Gereği yapılacaktır." mesajı vermişti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Fransa, Gazze'ye 700 bin ton insani yardım yapacak - Son Dakika
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