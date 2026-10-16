Fransa, Karadeniz'de ticari gemilere yönelik İHA saldırılarını şiddetle kınadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fransa, Karadeniz'de ticari gemilere yönelik İHA saldırılarını şiddetle kınadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa, Karadeniz'de Romanya ve Bulgaristan açıklarında ticari gemilere yönelik İHA saldırılarını şiddetle kınadı. Açıklamada saldırıların yeni bir tırmandırma girişimi ve uluslararası hukukun açık ihlali olduğu, AB ile NATO güvenliğine tehdit oluşturduğu belirtildi.

Fransa, son dönemlerde Karadeniz'de ticari gemilere yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırılarını şiddetle kınadığını bildirdi.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, son günlerde Karadeniz'de Romanya ve Bulgaristan açıklarında ticari gemilere yönelik İHA saldırılarının yeni bir tırmandırma girişimi olduğu belirtildi.

Sivil ve ticari gemilere yönelik artan saldırıların kabul edilemez olduğu vurgulanan açıklamada, uluslararası hukukun açık ihlali niteliğinde olan bu saldırıların şiddetle kınandığına dikkati çekildi.

Açıklamada, saldırıların "Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü savaşın bütünüyle Avrupa Birliği ve NATO güvenliği açısından tehdit oluşturduğunu bir kez daha gösterdiği" ifade edildi.

Fransa'nın Ukrayna'ya desteğini sürdürme ve Karadeniz'de ateşkes yapılması konusundaki kararlılığı yinelenen açıklamada, Romanya ve Bulgaristan ile dayanışma mesajı verildi.

Karadeniz'de İHA saldırıları

13 Ekim'de Bulgaristan'ın Karadeniz açıklarında iki gemi İHA'larla saldırıya uğramış, gemilerden biri batmıştı.

15 Ekim'de de Romanya'nın Karadeniz kıyısı açıklarında San Marino ve Komorlar bayraklı 2 ticari gemiye İHA ile saldırı düzenlenmişti.

San Marino bayraklı gemide bulunan 12 kişilik mürettebattan 5'inin kurtarıldığı, 7'sinin ise kaybolduğu belirtilirken, Komorlar bayraklı geminin ise mürettebatının tahliye edildiği ve güvende olduğu aktarılmıştı.

Kaynak: AA
İhlas Haber AjansıBulgaristanDenizcilikKaradenizGüvenlikPolitikaSavunmaRomanyaFransaGüncelDünyaNatoSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aylin Kotil ve Sarıgül kardeşlere kara para suçlamasıyla gözaltı Dosyada Murat Ağırel de şüpheli Aylin Kotil ve Sarıgül kardeşlere kara para suçlamasıyla gözaltı! Dosyada Murat Ağırel de şüpheli
Alpay’ın cenazesinde defin yeri tartışması Hayat arkadaşı katılmayacak Alpay’ın cenazesinde defin yeri tartışması! Hayat arkadaşı katılmayacak
Rüşvet paraları için daire kiralamışlar Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı Rüşvet paraları için daire kiralamışlar! Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı
Ailesi kara para soruşturmasında gözaltına alınan Mustafa Sarıgül’den ilk açıklama Ailesi kara para soruşturmasında gözaltına alınan Mustafa Sarıgül'den ilk açıklama
Sel bölgesinde Bakan Kurum’u kızdıran soru: Tek kelimeyle ifade etmek gerekirse acizliktir. Sel bölgesinde Bakan Kurum'u kızdıran soru: Tek kelimeyle ifade etmek gerekirse acizliktir.
Üniversite hocasının paylaşımı olay oldu Üniversite hocasının paylaşımı olay oldu
15:27
Arda Turan’ın bu görüntüsünü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Arda Turan'ın bu görüntüsünü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
15:21
Kan donduran yasak aşk cinayeti Cesedi gömdükleri bahçede düğün yaptılar
Kan donduran yasak aşk cinayeti! Cesedi gömdükleri bahçede düğün yaptılar
15:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fon krizi mesajı İş insanları alkışlarla karşılık verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon krizi mesajı! İş insanları alkışlarla karşılık verdi
14:52
Mağdur vatandaş canlı yayında ağlayarak anlattı: Her şeyim gitti, 2 yetim büyütüyorum
Mağdur vatandaş canlı yayında ağlayarak anlattı: Her şeyim gitti, 2 yetim büyütüyorum
14:14
5 bin kişi hastanelik eden Tokat’taki salgın büyüyor Korkutan kedi-köpek detayı
5 bin kişi hastanelik eden Tokat'taki salgın büyüyor! Korkutan kedi-köpek detayı
14:07
Dündar Ziya Gültekin’e veda Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri damga vurdu
Dündar Ziya Gültekin'e veda! Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2026 15:43:44. #.0.2#
SON DAKİKA: Fransa, Karadeniz'de ticari gemilere yönelik İHA saldırılarını şiddetle kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei