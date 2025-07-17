Fransa Milli Günü İzmir\'de Kutlandı

Fransa Milli Günü, İzmir'de düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont, Bornova ilçesindeki Arkas Mattheys Köşkü'nde düzenlenen programda, ekonomik, politik, kültürel ve siyasi diyalog aracılığıyla Fransa- Türkiye ilişkilerinin tarihini birlikte yazmaya devam ettiklerini söyledi.

Dumont, çalışmak, eğitim görmek ya da gezmek için Fransa'ya gidenlerin sayısının arttığını belirterek, "2024 yılında bu anlamda tarihi bir rekora ulaştık. Fransa'nın Türkiye'deki konsoloslukları tarafından toplamda 163 bin vize düzenlendi. Eminim bu rekor 2025 yılında da hiç şüphesiz artacaktır. İzmir'deki 500 yılı aşkın süredir kök salan beşeri bağların ne kadar güçlü olduğunu görebiliyorum. Yaşasın Türkiye, yaşasın Türk-Fransız dostluğu." dedi.

Fransa İstanbul Başkonsolosu Nadia Fanton, yedinci kez İzmir'e geldiğini, her gelişinde samimiyet ve konukseverlikle karşılandığını ifade etti.

Tarih, kültür, iktisat bakımından İzmir ile Fransa arasındaki ilişkilere yakından tanık olduğunu dile getiren Fanton, "İzmir'de ülkemizi temsil, Türkiye-Fransa işbirliğini destekleyen herkesi selamlıyorum." dedi.

Fransa'nın İzmir Fahri Konsolusu Bernard Arcas da Fransa ulusal bayramının, sadece Fransız tarihinin önemli bir günü olmadığını, halkların onur, adalet ve barış için ortak arayışlarının evrensel bir hatırlatıcısı olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından düzenlenen mini konserde Isabelle Dumont çello çaldı.

Programa, İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Yeşim Kebapçıoğlu, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ve çok sayıda davetli katıldı.