Fransa, Mısır ve Ürdün İsrail'in Gazze saldırılarını ele aldı

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Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne, Mısır ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla İsrail saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'ni ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Samih Şukri'nin, Fransız mevkidaşı Sejourne ile telefonda görüştüğü belirtildi.

Görüşmede Gazze Şeridi'ndeki krizle ilgili gelişmelerin ele alındığı aktarılan açıklamada, Şukri ile Sejourne'nin ayrıca ateşkesin sağlanması, esir takası ve Gazze'ye yardımların girişi için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) süren girişimleri masaya yatırdığı ifade edildi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Fransız mevkidaşı Sejourne ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanması ve insani yardımların ulaştırılmasının konuşulduğu görüşmede, Bakan Safedi, yaklaşık 2 milyon insanın açlık kriziyle karşı karşıya kaldığı Gazze'ye insani yardımların yeterli miktarda girebilmesi için ateşkesin sağlanması ve İsrail'in engellemelerine son verilmesi gerektiğini kaydetti.

Ürdün ve Fransa Dışişleri Bakanları, Gazze'ye insani yardımların girişi için Refah Sınır Kapısı'nın açılmasından başka alternatif olmadığı konusunda mutabık kaldılar.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bini çocuk, 9 bin 220'si kadın olmak üzere 31 bin 923 Filistinli öldürüldü, 74 bin 96 kişi yaralandı.