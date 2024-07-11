Fransa'nın Ulusal Günü Ankara'da Kutlandı - Son Dakika
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Fransa'nın Ulusal Günü Ankara'da Kutlandı

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont'un ev sahipliğinde, Ankara'daki Fransız Büyükelçiliği bahçesinde düzenlenen resepsiyona, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayşe Berris Ekinci ve Ankara'daki yabancı misyon temsilcileri katıldı. Resepsiyonda Fransa ve Türkiye'nin milli marşları okundu. Büyükelçi Dumont, konuşmasında 14 Temmuz'un tarihi olayların ve değerlerin kutlandığı bir gün olduğunu vurgulayarak, Türkiye-Fransa ilişkilerinin samimi ve açık diyaloğun sürdüğünü belirtti. Ayrıca, iki ülke arasındaki işbirliğinin derinleştirilmesi ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için çalışıldığını ifade etti.

11.07.2024 23:19
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Fransa'nın Ulusal Günü dolayısıyla Ankara'da resepsiyon düzenlendi.

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont'un ev sahipliğinde, bu ülkenin büyükelçiliğinin bahçesinde gerçekleştirilen resepsiyona, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayşe Berris Ekinci, Ankara'daki yabancı misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Resepsiyon, Fransa ve Türkiye'nin milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Büyükelçi Dumont, burada yaptığı konuşmada, 14 Temmuz'un tarihi olayların ve değerlerin kutlandığı bir gün olduğunu söyledi.

Kutlanan bu değerlerin, eşitlik, kardeşlik ve halkın egemenliği temel ilkesiyle daha da anlam kazandığını kaydeden Dumont, bu değerlerin Fransa topraklarının çok ötesine ulaşarak gurur kaynağı haline geldiğini ve kutlamanın sadece Fransızlara değil herkese ait olduğunu belirtti.

Dumont, Türkiye-Fransa ilişkilerine değinerek, bölgesel ve küresel meselelerde samimi ve açık diyaloğun sürdürüldüğünü aktararak, bu konularda görüş alışverişinin devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Konuşmasında küresel meselelerden de bahseden Dumont, şunları kaydetti:

"Bu diyaloğun, başta Ukrayna ve Gazze olmak üzere yakın çevremizde çatışmaların ve insani felaketlerin devam ettiği, küresel ısınma sorununun her zamankinden daha vahim hale geldiği ve yapay zeka gibi diğer küresel meselelerin eklendiği bir dönemde bilhassa önemli olduğunu düşünüyoruz. Tüm bu konularda görüş alışverişinde bulunmaya devam etmeliyiz ve Washington'daki NATO Zirvesi sırasında Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ile görüşen Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da bu konuda kararlı."

Dumont, bunun yanı sıra, iki ülke arasındaki işbirliğin derinleştirilmesi ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için de çalışıldığını belirterek, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artmaya devam ettiğini ve 23 milyar doları aşarak yeni bir rekora imza atıldığını ifade etti.

Resepsiyon, konuşmaların ardından yemek ikramıyla sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa'nın Ulusal Günü Ankara'da Kutlandı - Son Dakika

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