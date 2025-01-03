Fransa, Suriye İçin Barış Umudu Taşıyor

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Fransa hükümeti, 61 yıllık Baas rejiminin devrildiği Suriye'nin "egemen, istikrarlı ve barışçıl" bir ülke olmasını istediklerini bildirdi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot, Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin başkenti Şam'a ilk ziyaretini gerçekleştirdi.

Ulusal basına göre, Lübnan'daki temaslarının ardından Suriye'ye giden Barrot, Şam'daki Fransız Büyükelçiliğinde yaptığı konuşmada, "egemen, istikrarlı ve barışçıl Suriye" görme umudunu taşıdıklarını dile getirdi.

Bakan Barrot, bu umudun "gerçek ancak kırılgan" olduğunu sözlerine ekledi.

Alman mevkidaşı Annalena Baerbock ile gerçekleştirdiği Şam ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda ise Barrot, "Fransa ve Almanya'nın tüm çeşitliliğiyle beraber Suriye halkının yanında durduğunu" belirtti.

Barrot, Almanya ile birlikte "Suriye halkına hizmet edecek barışçıl ve çaba gerektiren geçişi teşvik etmek" istediklerini vurguladı.

Bakan Barrot ve beraberindeki Fransız heyeti, Suriye'deki geçici yönetimle üst düzey temaslarından önce çöken Esed rejiminin işkence merkezlerinden biri olarak bilinen Şam'daki Sednaya Hapishanesi'ni ziyaret etti.

Suriye'de 61 yıllık Baas iktidarı, 8 Aralık'ta çökmüş ve geçici hükümet kurulmuştu.