Fransa Suriye'ye Diplomatik Heyet Gönderiyor

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Fransa, Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'ye diplomatik heyet göndereceğini duyurdu.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Suriye'de, Esed rejiminin devrilmesinin ardından "kapsayıcı ve barışçıl bir geçişe" katkı sunulmak istendiği ve yarın Fransız diplomatik heyetinin bu ülkeye ziyarette bulunacağı belirtildi.

Fransa'da gensoru önergesi ile düşürülen ancak görevini sürdüren hükümetin Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot, France Inter kanalına yaptığı açıklamada, 12 yılın ardından ilk kez Fransız diplomasisinden bir heyetin Suriye'nin başkenti Şam'a gideceğini söyledi.

Barrot, heyetin, Suriye'deki yeni otorite ile ilk teması kuracağı, halkın acil insani ihtiyaçları ile sahadaki siyasi duruma ve güvenlik durumuna ilişkin değerlendirmede bulunacağını kaydetti.

-? ?Suriye'deki gelişmeler

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı.

Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü.

Baas Partisinin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçmıştı.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/ YPG'den kurtarmıştı.

Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.