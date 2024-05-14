Fransa, Tunus'ta gazeteci tutuklamalarından endişe duyuyor - Son Dakika
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Fransa, Tunus'ta gazeteci tutuklamalarından endişe duyuyor

Fransa, Tunus\'ta gazeteci tutuklamalarından endişe duyuyor

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Tunus'ta avukat ve köşe yazarı Sonya Dahmani'nin gözaltına alınmasının ardından benzer tutuklama ve gözaltılardan endişe duyulduğunu bildirdi. Yargı bağımsızlığı ve savunma hakkı gibi ifade ve örgütlenme özgürlüğünün güvence altına alındığı vurgulanan açıklamada, Fransa'nın, Tunus'ta gazeteci ve dernek üyelerine yapılan gözaltı ve tutuklamalardan endişe duyduğu ifade edildi. Tunuslu avukat Dahmani'nin gözaltına alınma sebebi hakkında açıklama yapılmamıştı.

14.05.2024 17:27
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Fransa Dışişleri Bakanlığı, Tunus'ta avukat ve köşe yazarı Sonya Dahmani'nin gözaltına alınmasının ardından benzer tutuklama ve gözaltılardan endişe duyulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan Tunus'taki gazeteci tutuklanmaları hakkında yazılı açıklama yapıldı.

Yargı bağımsızlığı ve savunma hakkı gibi ifade ve örgütlenme özgürlüğünün de hem Tunus Anayasası hem de Birleşmiş Milletler (BM) sözleşmeleri tarafından güvence altına alındığı vurgulanan açıklamada, Fransa'nın, Tunus'ta özellikle gazeteci ve dernek üyelerine olduğu gibi benzer gözaltı ve tutuklamalardan endişe duyduğu ifade edildi.

Tunuslu avukat Dahmani, 11 Mayıs'ta Tunus Barosu'na yapılan polis baskınıyla gözaltına alınmıştı. Dahmani'nin gözaltına alınma sebebi hakkında açıklama yapılmamıştı.

Yerel basında, köşe yazarı Dahmani'nin Sahra Altı Afrika'dan gelen düzensiz göçmenlere yönelik Tunuslu yetkililerin tutumunu televizyon programında eleştirdiği ve Tunus devleti hakkında "Ne basit bir ülke" yorumunda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındığı iddia edilmişti.

Dahmani'nin gözaltına alınmasını protesto eden Tunuslu avukatlar, ülke genelinde bir günlük iş bırakma eylemi kararı almıştı.

Kaynak: AA

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