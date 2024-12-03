Fransız Çiftçiler AB-MERCOSUR Anlaşmasına Karşı

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ESRA TAŞKIN/ŞEYMA YİĞİT - Fransa'da Genç Çiftçiler sendikasının Aveyron şubesi başkanı Leo Nakich, Avrupa Birliği (AB) ile Arjantin, Brezilya, Paraguay, Uruguay ve Bolivya'nın üye olduğu Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) arasındaki serbest ticaret anlaşmasının, Avrupalı çiftçiler için haksız rekabete yol açacağını belirtti.

Başta Fransızlar olmak üzere Avrupalı çiftçiler AB ile MERCOSUR arasındaki mal ve ürün ticaretinde uygulanan gümrük vergilerinin büyük kısmının kaldırılmasını, AB ülkelerinin otomotiv, makine, kimya ve tıbbi ürünlerine MERCOSUR tarafından uygulanan gümrük vergi oranlarının da düşürülmesini içeren serbest ticaret anlaşmasına karşı çıkıyor.

Anlaşma kapsamında Güney Amerika'dan ithalatı kolaylaşacak tarım ürünlerinin Avrupa standartlarına uygun olmadığını savunan çiftçiler, anlaşmanın AB'nin tarım sektöründe oldukça hassas olduğu genetiği değiştirilmiş (GDO) ürünler, pestisitler ve büyüme hormonlarının da birlik bünyesinde serbest dolaşıma girerek, halk sağlığına yönelik tehdit oluşturmasından kaygı duyuyor.

Ayrıca Avrupalı çiftçiler, MERCOSUR ülkelerinde sağlık ve çevre düzenlemelerinin daha esnek, tarım sektöründe işgücü faaliyetlerinin daha düşük olması nedeniyle anlaşmanın Güney Amerikalı çiftçiler açısından avantajlı olduğunu belirtiyor.

Avrupalı çiftçiler AB gibi, tarım alanında kullanılan kimyasal maddelerden karbon salınımına kadar bir dizi koruma tedbirlerinin uygulandığı bir pazara girecek olan Güney Amerika ürünlerin, yerli mahsuller karşısında haksız rekabete yol açacağını savunuyor.

Çiftçiler, Güney Amerika'dan ithal edilecek tarım ürünlerinin piyasa fiyatlarını düşürmesinden de endişe ediyor.

AB Komisyonu ile Arjantin, Brezilya, Uruguay, Paraguay ve Bolivya'nın oluşturduğu MERCOSUR ile yapılması planlanan serbest ticaret anlaşması yıllardır özellikle tarım alanında üye ülkelerin çekinceleri nedeniyle henüz neticelenmemiş.

Anlaşma kapsamında AB'ye ithalatı kolaylaşacak başlıca ürünler arasında sığır eti, kümes hayvanı eti, şeker, mısır, soya fasulyesi ve etanol yer alıyor.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesi halinde, yılda 99 bin ton sığır etinin yüzde 7,5 gümrük vergisi ile 180 bin ton kümes hayvanı etinin ise gümrüksüz olarak Avrupa pazarına girmesine izin verilecek.

AB ile MERCOSUR, 2000 yılında serbest ticaret anlaşması müzakerelerine başlamış ve taraflar, 20 yılı bulan müzakere sürecinin ardından 2019'da uzlaşı sağladıklarını açıklamıştı.

Buna rağmen anlaşma, imza ve onay süreci tamamlanmadığından yürürlüğe giremedi.

Fransız çiftçiler ve iktidarı AB-MERCOSUR anlaşmasına karşı

Fransız çiftçiler, karşı çıktıkları AB-MERCOSUR ticaret anlaşmasına karşı 18 Kasım'dan bu yana farklı kentlerde valilik ve kamu binalarının önünde gösteriler düzenleniyor.

Fransa Başbakanı Michel Barnier ise 19 Kasım'da yaptığı açıklamada, Fransız çiftçilerin, AB-MERCOSUR anlaşması karşısındaki öfkesini anladığını ve ülkesinin bu anlaşmaya şiddetle karşı çıktığını belirtti.

Barnier, söz konusu ticaret anlaşmasının Meclis'te görüşüleceğini ve bununla ilgili oylama düzenleneceğini duyurdu.

Kasımın sonunda Ulusal Mecliste ve Senatoda art arda yapılan oylamalarda, Fransız Parlamenterler, hükümetin, AB-MERCOSUR anlaşması karşıtı açıklamasına destek verdi.

Diğer yandan seslerini Avrupalı vekillere de duyurabilmek için Franche-Comte bölgesinden traktörleriyle yola çıkan çiftçi konvoyu 26 Kasım'da Strazburg'a ulaşmış ancak, Strazburg girişinde polis engeliyle karşılaşan çiftçi konvoyunun kentteki Avrupa Parlamentosu (AP) binasına yaklaşmasına izin verilmemişti.

Fransa'nın en büyük çiftçi sendikalarından FNSEA da 9 ve 10 Aralık'ta ülke genelinde çiftçilerin yollara ineceğini duyurdu.

Genç Çiftçiler sendikasının Aveyron şubesi başkanı Nakich, AA muhabirine, Fransız çiftçilerin AB-MERCOSUR anlaşmasına hangi gerekçelerle karşı çıktığını anlattı.

Aveyron vilayetinin güneyinde çiftçilik yapan Nakich, sene başında da çiftçilerin ülke tarımının içinde bulunduğu durumla alakalı olarak büyük gösterilere imza attığını hatırlattı.

Nakich, ülkede ocak ve şubat aylarında yapılan gösterilerde, çiftçilerin idari işlerinin kolaylaştırılmasının talep edildiğini, çiftçilerin uyması gerektiği çok sayıda norm olmasına tepki gösterildiğini ve çalışanların ücret konusunun da talepler arasında yer aldığını kaydetti.

Fransız çiftçilerin AB-MERCOSUR ticaret anlaşmasına karşı yeniden seferber olduğunu anlatan Nakich, "Bu anlaşmanın sonuçları Avrupalı çiftçiler için haksız rekabet. Milyonlarca ton etin, tarım ürününün, bize dayatılan üretim standartlarına hiçbir şekilde uymadan içeri girmesine izin veriyor." ifadelerini kullandı.

Nakich, söz konusu anlaşmanın, çiftçilerin ücretlerini de olumsuz etkileyeceğini savunarak, MERCOSUR ülkelerinde hayvancılıkta izin verilen yetiştirme metotları nedeniyle üretim maliyetlerinin AB'dekilerine nazaran daha az olduğunu kaydetti.

"AB-MERCOSUR anlaşması bardağı taşıran son damla"

Bu ülkelerde, hayvanlar üzerinde hormon kullanımına ve bazı veteriner tedavilerine izin verildiğini ifade eden Nakich, Fransa ve AB bünyesinde hayvanların iyiliğini gözeten yetiştirme yöntemlerinin, MERCOSUR ülkelerindekilerle farklı olduğu yorumunu yaptı.

Nakich, çiftçi gösterilerinin devam edeceği mesajını vererek, "Çünkü MERCOSUR, bardağı taşıran son damla, şu anda kabul görmesi gereken daha fazla talepler mevcut. Dolayısıyla bu kış olmasa da en azından bu sonbaharda birçok kez yeniden seferber olmamız gerekiyor." diye konuştu.

AB-MERCOSUR anlaşması konusunun Fransız Meclisi'ne taşınmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Nakich, "Bu seferber olmamızın ve herkesin bu anlaşmaya karşı olma isteğinin ardından gelen küçük bir galibiyet." dedi.

Nakich, Fransız çiftçileri üzerindeki mali yüklerin azalmadığını ve sendika olarak, tarım alanında üretim maliyetlerinin farklı sektörlere göre hesaplanmasını istediklerini ifade etti.

Leo Nakich, gelecekte bu üretim maliyetlerinin hesaba katılması durumunda tüm çiftçilerin, mesleği sayesinde onurlu bir şekilde yaşayabileceğini dile getirdi.

Nakich, yalnızca Fransa'nın değil, başka ülkelerin de AB-MERCOSUR anlaşmasına karşı çıktığını söyledi.