Fransız Milletvekili: İsrail'e Göz Yuman Ülke Soykırıma Suç Ortaklığı Yapıyor - Son Dakika
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Fransız Milletvekili: İsrail'e Göz Yuman Ülke Soykırıma Suç Ortaklığı Yapıyor

Fransa'da muhalif milletvekili Thomas Portes, İsrail ordusunda görev alan Fransız asıllı askerlere yönelik tepkisini dile getirerek, ülkesinin İsrail'in Gazze'deki saldırılarına göz yuman bir suç ortağı olduğunu belirtti. Fransız asıllı İsrailli askerin Filistinli bir esire hakaret ettiği görüntüyü paylaşan Portes, Fransa'nın Filistin halkını yok etmek için İsrail ordusu suçluları yanında görev alan Fransız-İsraillilere göz yumduğunu ifade etti. Bu olaya tepki gösteren Fransa Filistin Dayanışma Derneği Başkanı Anne Tuaillon ise Fransa Dışişleri Bakanlığı'nın bu konuda duyarsız olduğunu belirtti.

19.03.2024 13:21  Güncelleme: 13:24
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Fransa'da muhalif milletvekili Thomas Portes, İsrail ordusunda görev alan Fransız asıllı askerlere "göz yuman" ülkesinin İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze'deki "soykırıma" suç ortağı olduğunu belirtti.

Boyun Eğmeyen Fransa Partisi (LFI) milletvekili Portes, X paylaşımında, Fransız asıllı İsrailli askerin Filistinli bir esire hakaret ettiği görüntüyü paylaşarak tepki gösterdi.

Portes, "Fransa daha ne kadar zaman Filistin halkını yok etmek için İsrail ordusu suçluları yanında görev alan Fransız-İsraillilere gözünü yumacak? Fransa (Gazze'deki) soykırımın suç ortağıdır." ifadelerini kullandı.

Aynı görüntüleri X sosyal medya platformundan paylaşan Fransa Filistin Dayanışma Derneği (AFPS) Başkanı Anne Tuaillon da bu görüntülerin midesini bulandırdığını kaydetti.

Tuaillon, Fransa Dışişleri Bakanlığının bu olayla ilgili hiçbir şey duymak istemediğini belirtti.

Söz konusu görüntülerde, üniformalı askerlerin bir kamyonun arkasında gözü kapalı kişileri indirerek, diğer bir araca bindirdiği görülüyor.

Üzerinde beyaz tulum olan söz konusu grup kamyondan inerken, Fransızca konuşan bir kişinin hakaretine maruz kalıyor.

AA muhabirinin, bölgede İsrail ordusuna katılan Fransız asıllı İsrailli çifte vatandaşların eylemleri hakkında soruşturma yürütülüp yürütülmediği sorusuna, Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christophe Lemoine 14 Mart'ta, "Çifte vatandaşlığın, çifte sadakat anlamına geldiğini biliyorsunuz, bu nedenle Fransız-İsrailli vatandaşların İsrail'deki askeri yükümlülükleriyle ilgili yapacaklarını soruşturmayacağız." yanıtını vermişti.

Lemoine, AA muhabirinin Fransız asıllı İsrail askerlerinin Gazzelilere karşı suç işlemesi halinde Fransa'da yargılanıp yargılanmayacağı sorusuyla ilgili, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu biraz ileriye dönük bir soru çünkü sorunuzu doğru anladıysam henüz bu suçları işlememişler, dolayısıyla bu suçları işliyorlarsa ve bu kanıtlanırsa zamanı geldiğinde size cevap vereceğim."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransız Milletvekili: İsrail'e Göz Yuman Ülke Soykırıma Suç Ortaklığı Yapıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fransız Milletvekili: İsrail'e Göz Yuman Ülke Soykırıma Suç Ortaklığı Yapıyor - Son Dakika
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