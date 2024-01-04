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Fransız Milletvekili: İsrail Gazze'de planlı ve organize edilmiş bir soykırım yapıyor - Son Dakika
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Fransız Milletvekili: İsrail Gazze'de planlı ve organize edilmiş bir soykırım yapıyor

Fransa'da Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Thomas Portes, İsrail'in Gazze'de 'planlı ve organize edilmiş bir soykırım' yaptığını belirtti. Portes, İsrailli bakanların Gazzelilerin başka ülkelere göç ettirilmesi için çağrı yapmasına tepki göstererek, İsrail'in bir halkın zorla yerinden ettirilmesiyle soykırım yaptığını ifade etti. Portes, İsrail ve aşırı sağcı İsrail hükümetine karşı Fransa'nın katı yaptırımlar uygulamasını istedi.

Fransız Milletvekili: İsrail Gazze\'de planlı ve organize edilmiş bir soykırım yapıyor
04.01.2024 - 15:31,
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Fransa'da Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Thomas Portes, İsrail'in Gazze'de "planlı ve organize edilmiş bir soykırım" yaptığını belirtti.

Portes, X sosyal medya platformundaki paylaşımında, Gazzelilerin başka ülkelere göç ettirilmesi için çağrı yapan İsrailli bakanlara ilişkin bir haber alıntılayarak, "Bir halkın zorla yerinden ettirilmesi. İsrail planlı ve organize edilmiş bir soykırım yapıyor. Bir halkın ortadan kaldırılmasına gözlerini yuman ve destek verenler utansın." ifadelerini kullandı.

Fransız milletvekili, ülkesinden İsrail ve aşırı sağcı İsrail hükümetine yönelik katı yaptırımlar uygulamasını istedi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'na yönelik bir saldırı sonrası sivillerin toz içinde etrafta koştuğu anlara ait görüntüleri paylaşan Portes, "İsrailli savaş suçluları soykırım savaşlarına devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Portes, Gazzeli sivillerin üzerine bombalar yağdığına dikkati çekerek, "Bu bir katliam. Bu görüntüler tarihe iz bırakacak. İsrail'in koşulsuz destekçilerinin onayladığı şey bu." ifadelerine yer verdi.

İsrail'de aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin gönüllü olarak bölgeden göç etmelerine destek verdiklerini açıklamıştı.???????

Kaynak: AA
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