Freuding, Şubat 2027'de Almanya Genelkurmay Başkanı olarak Breuer'in yerini alacak - Son Dakika
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Freuding, Şubat 2027'de Almanya Genelkurmay Başkanı olarak Breuer'in yerini alacak

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Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Korgeneral Christian Freuding'in Şubat 2027'den itibaren Genelkurmay Başkanlığını üstlenmesine karar verdi. Kara Kuvvetleri Komutanı Freuding, Orgeneral Carsten Breuer'in yerine geçerek Bundeswehr'in en üst düzey komutanı olacak.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Korgeneral Christian Freuding'in Şubat 2027'den itibaren Genelkurmay Başkanlığı görevini üstlenmesine karar verdi.

Almanya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, halen Kara Kuvvetleri Komutanı olarak görev yapan Freuding'in, Şubat 2027'de Orgeneral Carsten Breuer'in yerine göreve başlayacağı bildirildi.

Almanya Silahlı Kuvvetlerinin (Bundeswehr) en üst düzey komutanı olacak Freuding, bu göreviyle Alman ordusunun stratejik yönelimi ve askeri kapasitesinin geliştirilmesinden sorumlu olacak.

Halihazırdaki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Breuer, eylülde NATO Askeri Komitesi Başkanlığına seçilmişti.

Freuding, bu görev için gerekli tüm niteliklere sahip

Savunma Bakanı Pistorius, atama kararına ilişkin açıklamasında Bundeswehr'in hızla büyüdüğünü, Alman toplumundaki konumunu güçlendirdiğini ve NATO bünyesinde daha fazla sorumluluk üstlendiğini belirtti.

Bu süreçte ordunun başında güçlü ve ikna edici bir liderin bulunmasının önemine işaret eden Pistorius, Freuding'in bu görev için gerekli tüm niteliklere sahip olduğunu ifade etti.

Pistorius, Freuding'in özellikle Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın ardından ortaya çıkan hızlı teknolojik gelişmeleri yakından analiz ettiğini ve bunların Alman ordusunun savunma kapasitesine etkileri konusunda önemli çalışmalar yürüttüğünü kaydetti.

Christian Freuding

Savunma Bakanlığında çeşitli kurmay görevlerinde bulunan Freuding, 2017-2019 döneminde Savunma Bakanı'nın emir subaylığını yaptı.

Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırının ardından Federal Savunma Bakanlığı bünyesinde kurulan Ukrayna Özel Kurmay Başkanlığının başına getirilen Freuding, Almanya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri yardımlarının koordinasyonundan sorumlu oldu.

Freuding, Ekim 2025'te Savunma Bakanı Pistorius tarafından Kara Kuvvetleri Komutanlığına atanmıştı.

Kaynak: AA
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