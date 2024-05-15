Frontex, Ege Denizi'ndeki düzensiz göçmenleri geri itme olayını sadece izlemekle yetindi - Son Dakika
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Frontex, Ege Denizi'ndeki düzensiz göçmenleri geri itme olayını sadece izlemekle yetindi

Frontex, Ege Denizi\'ndeki düzensiz göçmenleri geri itme olayını sadece izlemekle yetindi

Ege Denizi'ndeki düzensiz göç hareketlerini izleyen Aegean Boat Report, Yunanistan Sahil Güvenlik birimlerinin 25 Ocak'ta Midilli Adası açıklarında düzensiz göçmenleri yasa dışı şekilde geri iterken Avrupa Birliği'nin (AB) sınır koruma ajansı Frontex'e ait bir teknenin olayı seyretmekle yetindiğini bildirdi. Frontex'in karıştığı geri itme skandallarıyla ilgili haberler 2020'den beri uluslararası basında yer alıyor.

15.05.2024 14:05
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Ege Denizi'ndeki düzensiz göç hareketlerini izleyen sivil toplum kuruluşu "Aegean Boat Report", Yunanistan Sahil Güvenlik birimlerinin 25 Ocak'ta Midilli Adası açıklarında düzensiz göçmenleri yasa dışı şekilde geri iterken Avrupa Birliği'nin (AB) sınır koruma ajansı Frontex'e ait bir teknenin olayı seyretmekle yetindiğini bildirdi.

Aegean Boat Report'un raporunda, 25 Ocak'ta Afganistanlı 38 düzensiz göçmeni taşıyan bir teknenin Midilli'nin kuzeyine yaklaştığı sırada Yunan Sahil Güvenlik birimlerince durdurulup Türkiye'ye geri itildiği belirtildi.

Frontex bünyesinde görev alan bir Letonya teknesinin olay yerinde bulunmasına rağmen bu yasa dışı müdahaleyi sadece izlemekle yetindiği kaydedildi.

Düzensiz göçmenlerin çektikleri videolara yer verilen raporda, Yunanistan Sahil Güvenlik birimlerinin düzensiz göçmenleri taşıyan tekneyi, motorunu bozarak Türk kara sularına doğru ittiği aktarıldı.

Düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin Türk Sahil Güvenlik birimlerince tespit edilip Türkiye'ye getirildiği belirtilen raporda, bu yasa dışı müdahaleye şahit olan Frontex'e ait teknenin de olaya ilişkin herhangi bir rapor düzenlemediği belirtildi.

Frontex'in karıştığı geri itme skandalları

Frontex'in Yunanistan sahil güvenliğiyle birlikte dahil olduğu geri itme olaylarına ilişkin haberler, 2020'den itibaren uluslararası basında yer aldı. Bu haberlere göre, Yunan sahil güvenlik botları, Türkiye'den Yunanistan'a geçmek isteyen göçmenlerin botlarını engelleyip, zarar verip, hatta batırırken Frontex olanlara göz yumuyordu.

Bunlar üzerine Brüksel'de eleştirilere, izahat talebi ve soruşturmalara hedef olan Frontex ve yönetiminin, temel hak ihlallerini önlemediği sonucuna varılsa da iddiaların arkası kesilmedi. Bu haberler, tanık ifadeleri, video kayıtları, uydu görüntüleri gibi çok sayıda kanıtla desteklendi.

Frontex'in veri tabanında yüzlerce düzensiz göçmenin Ege'de geri itilmesine yönelik kayıtların yer aldığı belirtildi.

Avrupa basınına sızan rapora göre, Frontex'in üst düzey yetkilileri, muhtemel insan hakları ihlalleri vakalarını, kurumun temel haklardan sorumlu görevlilerinden sakladı. Bunlar üzerine Frontex'in son direktörü Fabrice Leggeri görevinden istifa etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Frontex, Ege Denizi'ndeki düzensiz göçmenleri geri itme olayını sadece izlemekle yetindi - Son Dakika

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