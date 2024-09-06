FSM Köprüsü'ndeki Trafik Kazası Davası - Son Dakika
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FSM Köprüsü'ndeki Trafik Kazası Davası

İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde kullandığı araçla motosikletli Cihan Demir'e çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan sürücü Serhat Ekinci'nin, 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi. Duruşmada, maktulün ailesi ve sanığın avukatları da hazır bulundu. Mahkeme, Adli Tıp Kurumu'ndan istenen raporun beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

06.09.2024 14:57
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İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) üzerinde kullandığı araçla motosikletli Cihan Demir'e çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan sürücü Serhat Ekinci'nin, 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

32. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Serhat Ekinci bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada, taraf avukatları ile maktul Cihan Demir'in ailesi de hazır bulundu.

Maktulün babası Mehmet Demir, sanığın eyleminin "olası kast" kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini söyleyerek, tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Anne Mihriban Demir ise mahkeme hakimine yanında getirdiği oğlunun kıyafetlerinin olduğu poşeti göstererek, "Oğlum canlıydı, hayattaydı. Çocuğumu öldürdü. Sen oradan hangi yüzle çıkacaksın? Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Müşteki Demir ailesinin avukatlarından Asım Eker de olayın basit bir trafik kazası olmadığını, 25 yaşındaki bir gencin öldüğünü, sanığın olaydan 36 saat sonra teslim olduğunu kaydederek, tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Söz verilen sanık Ekinci ise 8 aydır tutuklu bulunduğunu, ailesine bakmakla yükümlü olduğunu öne sürerek adli kontrol şartıyla tahliyesini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, Adli Tıp Kurumu'ndan (ATK) istenen raporun beklenmesine hükmetti.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

İddianamede, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde 15 Şubat'ta 03.10 sıralarında Serhat Ekinci'nin idaresindeki otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Cihan Demir'in hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Kazanın ardından alınan bilirkişi raporunda, sanık Ekinci'nin aracının hızını görüş, yol ve trafik durumunun gerektirdiği mevcut şartlara göre ayarlamadığı, öndeki araçla arasına takip mesafesi koymadığının tespit edildiği aktarılıyor.

Raporda, sanık Ekinci'nin dikkat ve özen eksikliği ile şeridinde seyreden motosikletlileri son anda fark ettiği, manevra yapmasına rağmen mahal şartlarına uygun olmayan seyir hızının etkisiyle kurtaramayarak, arka ışıkları yanmakta olan motosiklete arkadan çarpması neticesinde kazanın oluşumunda asli kusurlu olduğu, maktul Cihan Demir'in kazanın oluşumunda kusurunun bulunmadığı kaydediliyor.

İddianamede, sanık Ekinci'nin 14 Şubat saat 23.30 sıralarında Şişli'deki bir gece kulübüne kız arkadaşıyla geldikleri ve yaklaşık bir saat sonra alkol kullanmaya başladıklarının kamera görüntülerinden tespit edildiği belirtiliyor.

Polis tutanaklarında ve bilgi sahibi olarak ifadesi alınan kişilerin beyanlarına göre, sanık Ekinci'nin olaydan sonra 09.00'da Çekmeköy'deki ikametine geldiği anlatılan iddianamede, kazadan dolayı polislerin kendisini aradığını söyleyerek evden hızlıca çıktığı, evine yakın bir noktada ise kazaya karışan aracının bulunduğu anlatılıyor.

Sanık Serhat Ekinci'nin "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Kaynak: AA

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