FSMVÜ Rektörü, İBB'nin rektörlük binası tahsisini iptal etmesine karşı hukuki süreç başlattıklarını açıkladı - Son Dakika
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FSMVÜ Rektörü, İBB'nin rektörlük binası tahsisini iptal etmesine karşı hukuki süreç başlattıklarını açıkladı

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Rektörü Prof. Dr. Nevzat Şimşek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) rektörlük binasının tahsisini iptal etmesi üzerine, idare mahkemesine başvurarak yürütmeyi durdurma kararı aldıklarını ve hukuki sürecin devam ettiğini söyledi. Şimşek, üniversitenin vakıf kültürünü ve medeniyeti temsil ettiğini belirterek, İBB'nin iptal gerekçelerini yanıtlayarak üniversitenin eğitim-öğretim faaliyetlerine kesintisiz devam edeceğini vurguladı.

24.07.2024 11:05
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Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Rektörü Prof. Dr. Nevzat Şimşek, rektörlük binasının tahsisinin İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) iptal edilmesi üzerine, işlemin iptali ile öğrenci ve velilerin olumsuz etkilenmemesi için idare mahkemesine başvurarak yürütmeyi durdurma kararı aldıklarını, hukuki sürecin devam ettiğini söyledi.

Rektör Prof. Dr. Şimşek, İBB'nin, üniversitenin rektörlük binası olarak kullandığı taşınmazın tahsisini iptal etmesiyle ilgili olarak AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

FSMVÜ'nün, 2010'da Vakıflar Genel Müdürlüğünce kurulan iki üniversiteden biri olduğunu belirten Şimşek, "Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi" isminin, üniversitenin vakıf kültürünü ve medeniyeti temsil ettiğini vurgulamak için seçildiğini kaydetti.

Şimşek, kurucu vakıflarının; Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı, Sinan Ağa bin Abdurrahman Vakfı, Nurbanu Valide Sultan Vakfı, Hatice Sultan Vakfı ve Abdullahoğlu Hacı Abdülaziz Ağa Vakfı olduğunu ifade ederek, bu vakıfların tarih boyunca eğitim ve bilimsel araştırma faaliyetleriyle tanındığını, üniversitenin de bu misyonu bugüne taşımaya çalıştığını vurguladı.

İBB'nin, 2010'da, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesine istinaden eğitim-öğretim hizmetlerinde kullanılmak üzere taşınmazı 25 yıl süreyle bedelsiz üniversiteye tahsis ettiği bilgisini paylaşan Şimşek, üniversitenin de bu amaca uygun olarak rektörlük binası olarak kullandığını anlattı.

"Yürütmeyi durdurma kararı aldık"

Ancak İBB'nin 15 Mayıs 2024 tarihli Meclis Kararı ile bu tahsisin iptal edildiğini ve üniversiteye tahliye ihtarnamesi gönderildiğini basında çıkan haberlerden öğrendiklerini aktaran Şimşek, "4 Temmuz'da, binanın 7 günde tahliye edilmesi gerektiğini belirten bir yazı aldık. Eğitim hizmetleri devam ederken 7 günlük süre verilmesi hayatın normal akışına çok uygun değil. Biz de hem bu işlemin iptali hem de öğrencilerimiz ve velilerimizin olumsuz etkilenmemesi için idare mahkemesine başvurarak yürütmeyi durdurma kararı aldık. Hukuki süreç devam ediyor." diye konuştu.

Şimşek, İBB'nin iptal gerekçelerinde üniversitenin öğrencilerden eğitim ücreti aldığı, bu nedenle kamu kurumu olmadığı ve kamu hizmeti yapmadığı iddialarının yer aldığını belirterek, "Ancak eğitim ücreti alınması, eğitimin kamu hizmeti olmadığı anlamına gelmez. Üniversitemiz, vakıf üniversitelerinden biridir ve anayasa ile kuruluş kanununa göre kamu tüzel kişiliğine sahiptir. Biz eğitim ücreti alarak üniversitenin finansal sürdürülebilirliğini sağlıyoruz." dedi.

Vakıf üniversitesi olmaları nedeniyle doğrudan ya da dolayı hiçbir şekilde kazanç sağlama amacı taşımadıklarının altını çizen Şimşek, öğrencilerin yüzde 98'inin burs ve indirimlerden yararlanmalarının da bunun bir göstergesi olduğunu dile getirdi.

"Üniversitemiz eğitim-öğretim faaliyetlerine kesintisiz devam edecektir'

Rektör Prof. Dr. Şimşek, son olarak velilere ve öğrencilere seslenerek, "Üniversitemiz eğitim-öğretim faaliyetlerine kesintisiz devam edecektir. Topkapı'da yeni bir yerleşkemiz inşa edilmiştir ve bu sene burada eğitim öğretime başlayacağız. Ayrıca Haliç, Üsküdar, Gülhane ve Ayasofya Medresesi yerleşkelerimizde de faaliyetlerimiz sürecektir. Çünkü Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Han'ın ismini taşıyan, onun misyonuyla hareket eden bir üniversitedir. Dolayısıyla da geleceğe güvenle bakmaktadır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel FSMVÜ Rektörü, İBB'nin rektörlük binası tahsisini iptal etmesine karşı hukuki süreç başlattıklarını açıkladı - Son Dakika

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