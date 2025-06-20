Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda fuhşa aracılık ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı, mağdur 6 kadın kurtarıldı.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş olaylarının önlenmesi, zührevi hastalıkların yayılmasının engellenmesi ve mağdur kadınların kurtarılması amacıyla yürütülen projeli dosya kapsamında, 17 Haziran'da sabah saatlerinde Kocaeli ve İstanbul'da 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin ettikleri öne sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı.
Fuhuş yaptırıldığı tespit edilen 6 mağdur kadın ise kurtarıldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden U.V, H.T, M.C.A, İ.K. ve B.K, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken diğer şüpheli serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Fuhşa Aracılık Eden 5 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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