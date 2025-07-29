Fukuşima Atık Su Boşaltımı 2037'ye Sarktı

Japonya'da Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nde biriken radyoaktif özellikli işlenmiş atık suyun okyanusa boşaltımının 2037 ya da daha sonrasına sarkabileceği bildirildi.

Japon basınındaki haberlere göre, Japonya'daki Nükleer Hasar Telafi ve Hizmetten Çıkarma Kurumu yetkililerinden Fuketa Toyoşi, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Fuketa, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nde radyoaktif özellikli işlenmiş atık suyun boşaltımının planlandığı gibi 2030'a kadar değil 2037 ya da daha sonrasına sarkabileceğini, planda bazı zorluklar yaşandığını ifade etti.

Nükleer santralin işletmecisi Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketi'nden (TEPCO) yapılan açıklamada, 2051'e kadar reaktörlerin devreden çıkarılması sürecinin tamamlanması için çalışmanın sürdürüleceği belirtildi.

Açıklamada, hedeften vazgeçilmediği, sürecin nasıl gelişeceğinin görülmesi gerektiği ve uzun dönem planlarda değişikliğe ilişkin son kararın hükümette olduğu kaydedildi.

Bu planın Japonya hükümeti ile nükleer santralin işletmecisi TEPCO'nun 2051'e kadar reaktörlerin devreden çıkarılması sürecini de aksatabileceği belirtiliyor.

Japonya'da 11 Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında oluşan tsunami, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nde radyoaktif sızıntıya neden olmuştu. Bölgede yaşayan on binlerce kişi, sızıntı sonrası evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Sızıntının tamamen kontrol altına alınıp santralin tasfiyesinin on yıllar süreceği tahmin ediliyor.