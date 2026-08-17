Fukuşima'dan Okyanusa Kirli Su Boşaltılması Tamamlandı - Son Dakika
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Fukuşima'dan Okyanusa Kirli Su Boşaltılması Tamamlandı

Fukuşima\'dan Okyanusa Kirli Su Boşaltılması Tamamlandı
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Tokyo Elektrik, Fukuşima Daiichi'den 22. boşaltma turunu tamamladı, toplam 173.000 ton su deşarj edildi.

TOKYO, 17 AĞUSTOS (Xinhua) -- Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketi, hasarlı Fukuşima Daiichi Nükleer Santrali'nden nükleer kirli suyun okyanusa boşaltılmasının 22. turunun pazartesi günü öğleden sonra tamamlandığını belirtti.

Şirkete göre, bu turda yaklaşık 1,3 trilyon bekerel radyoaktif trityum içeren toplam 7.888 ton atık su deşarj edildi.

2026 mali yılının dördüncü boşaltma turu olan bu son tur 30 Temmuz'da başlamıştı.

Japonya, uluslararası toplumun endişe ve muhalefetine rağmen aldığı tek taraflı kararla 2023 yılının ağustos ayında nükleer kirli suyu Fukuşima Daiichi Nükleer Santrali'nden okyanusa boşaltmaya başlamıştı. 22. turun tamamlanmasıyla birlikte, okyanusa boşaltılan toplam hacim yaklaşık 173.000 tona ulaştı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Fukuşima'dan Okyanusa Kirli Su Boşaltılması Tamamlandı - Son Dakika

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