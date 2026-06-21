Fulya Uysal Güler, Noterler Birliği Başkanı oldu

Ankara 65. Noteri Fulya Uysal Güler, Türkiye Noterler Birliği Başkanı oldu.
Türkiye Noterler Birliğinden yapılan açıklamaya göre, Birliğin 55. Olağan Genel Kurulu kapsamında 7 Haziran'da seçim yapıldı.
Bu kapsamda Yönetim Kurulunca 16 Haziran'da alınan karar doğrultusunda, Ankara 65. Noteri Fulya Uysal Güler, Türkiye Noterler Birliği Başkanı oldu.
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