G7 Adalet Bakanları Toplantısı İtalya'da Protesto Edildi - Son Dakika
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G7 Adalet Bakanları Toplantısı İtalya'da Protesto Edildi

ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Kanada ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin adalet bakanlarının, G7 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğindeki toplantısı protesto edildi. İtalya Adalet Bakanı Carlo Nordio'nun, Venedik kentinde ağırladığı G7 ülkelerinin bakanları, Ukrayna, uluslararası yolsuzluk, uyuşturucu kaçakçılığı, organize suç, yapay zeka ve hukukun üstünlüğü konularını görüşmek üzere Scuola Grande San Giovanni Evangelista Kongre Merkezi'nde bir araya geldi. İtalyan basınındaki haberlere göre, yaklaşık 200 kişilik grup, Filistin bayraklarıyla G7 toplantısını protesto etmek üzere etkinlik alanına doğru yürüyüşe geçince güvenlik güçlerinin sert müdahalesiyle karşılaştı. Polis, göstericileri kalkanlarıyla ve coplu müdahalesiyle püskürterek uzaklaştırdı. Bu sırada göstericiler, sık sık 'Özgür Filistin' ve güvenlik güçlerine yönelik 'utanın' şeklinde sloganlar attı. Göstericilerle polisin kısa süreli karşı karşıya geldiği olaylarda yararlanan olmadı. G7 Adalet Bakanları Toplantısı'nın yarın sonuç bildirisinin kabul edilmesiyle tamamlanması bekleniyor.

09.05.2024 20:47
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ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Kanada ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin adalet bakanlarının, G7 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğindeki toplantısı protesto edildi.

İtalya Adalet Bakanı Carlo Nordio'nun, Venedik kentinde ağırladığı G7 ülkelerinin bakanları, Ukrayna, uluslararası yolsuzluk, uyuşturucu kaçakçılığı, organize suç, yapay zeka ve hukukun üstünlüğü konularını görüşmek üzere Scuola Grande San Giovanni Evangelista Kongre Merkezi'nde bir araya geldi.

İtalyan basınındaki haberlere göre, yaklaşık 200 kişilik grup, Filistin bayraklarıyla G7 toplantısını protesto etmek üzere etkinlik alanına doğru yürüyüşe geçince güvenlik güçlerinin sert müdahalesiyle karşılaştı.

Polis, göstericileri kalkanlarıyla ve coplu müdahalesiyle püskürterek uzaklaştırdı. Bu sırada göstericiler, sık sık "Özgür Filistin" ve güvenlik güçlerine yönelik "utanın" şeklinde sloganlar attı.

Göstericilerle polisin kısa süreli karşı karşıya geldiği olaylarda yararlanan olmadı.

G7 Adalet Bakanları Toplantısı'nın yarın sonuç bildirisinin kabul edilmesiyle tamamlanması bekleniyor.

Kaynak: AA

Uluslararası, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel G7 Adalet Bakanları Toplantısı İtalya'da Protesto Edildi - Son Dakika

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