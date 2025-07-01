G7'den İran'a Nükleer Müzakereler Çağrısı

OTTAWA, 1 Temmuz (Xinhua) -- G7 ülkelerinin dışişleri bakanları, İran'ın nükleer programına yönelik kapsamlı, doğrulanabilir ve kalıcı bir anlaşmaya varmak için müzakerelerin yeniden başlatılması çağrısında bulundu.

G7 dışişleri bakanlarının İran ve Ortadoğu konularında yaptığı ve pazartesi günü Kanada Küresel İlişkiler Dairesi'nce yayımlanan ortak açıklamasında İran'a, güvenlik denetimi yükümlülükleri gereği Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile tam işbirliğini acilen yeniden başlatma ve ajansın müfettişlerine erişim imkanı sağlamak da dahil olmak üzere ülkedeki tüm nükleer program materyalleri hakkında ajansa doğrulanabilir bilgiler sağlama çağrısı yapıldı.

Açıklamada, "Tüm dünyada nükleer silahların yayılmasının önlenmesi rejiminin temel taşı olan Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'nın konunun merkezinde olduğunu vurgulamak istiyoruz. İran'ın antlaşmaya taraf olmaya devam etmesi ve antlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmesi son derece önemlidir" denildi.

Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve ABD'den oluşan G7'nin dışişleri bakanları ile AB'nin yüksek temsilcisi, 25 Haziran'da Lahey'de bir araya gelerek Ortadoğu'daki son gelişmeleri ele almıştı.