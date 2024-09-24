G7'den Orta Doğu'ya Şiddet Uyarısı - Son Dakika
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G7'den Orta Doğu'ya Şiddet Uyarısı

G7 ülkeleri, Orta Doğu'daki artan şiddetten ve sivillere etkisinden endişeli olduklarını açıkladı.

24.09.2024 12:19
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G7 ülkeleri, Orta Doğu'da artan şiddet eğiliminden ve bunun, Gazze Şeridi'nden İsrail ile Lübnan arasındaki Mavi Hat'a kadar bölgesel istikrara ve sivillerin hayatlarına olan etkisinden derin endişe duyduklarını belirtti.

ABD, Almanya, Fransa, Kanada, İngiltere, İtalya ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin dışişleri bakanları, New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu kapsamında gayriresmi bir toplantı yaptı.

G7 Dönem Başkanı İtalya'dan bu toplantıya dair yapılan açıklamada, "G7 üyeleri, Orta Doğu'daki artan şiddet eğiliminden ve bunun Gazze Şeridi'nden İsrail-Lübnan Mavi Hattı'na kadar bölgesel istikrara ve bu çatışmadan zarar gören sivillerin hayatlarına olan etkilerinden derin endişe duyuyor. Eylemler ve bunlara tepkiler, bu tehlikeli şiddet sarmalını büyütme ve tüm Orta Doğu'yu hayal edilemez sonuçları olan daha geniş bir bölgesel çatışmaya sürükleme riski taşıyor. G7 üyeleri, mevcut yıkıcı döngünün durdurulması çağrısı yaparken, Orta Doğu'da gerginliğin tırmanmasından hiçbir ülkenin kazanç elde edemeyeceğini vurguluyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, G7 ülkelerinin, Mavi Hat boyunca yaşanan duruma dair endişelerini dile getirdiği, BM Güvenlik Konseyi'nin 2006 tarihli 1701 numaralı kararının tam olarak uygulanmasını talep ettiği ve ilgili aktörlere gerginliği düşürmeye yönelik acil tedbir almaları çağrısı yaptığı kaydedildi.

Orta Doğu'da ateşkese yönelik çalışmalarla ilgili de "G7 üyeleri, Gazze'deki çatışmanın tarafları arasında bir çözüme ulaşmak için ABD, Mısır ve Katar tarafından yürütülen arabuluculuk çabalarına güçlü desteklerini yinelediler." denildi.

Açıklamada, ateşkes teklifinin şartlarının gecikmeden, koşulsuz ve tam olarak uygulanması, tüm tarafların uluslararası insancıl hukuk da dahil olmak üzere uluslararası hukuka uyması çağrısı yapıldı.

G7, ayrıca Kızıldeniz'den geçen ticari gemilere yönelik saldırıların koşulsuz olarak bir an önce sonlandırılmasını istedi.

İran'ın Rusya'ya balistik füze ihracatını ve Moskova'nın bu tedarikini kınayan G7, İran'ın Rusya'ya balistik füze, İHA ve ilgili teknolojilerin transferlerini durdurması gerektiğini de vurguladı.

Rusya- Ukrayna Savaşı

Rusya-Ukrayna Savaşında Kiev'e "sarsılmaz desteğini" teyit eden G7 ülkelerinin, Rusya'nın BM Şartı da dahil olmak üzere uluslararası hukuku ve uluslararası insancıl hukuka dair ihlalleri şiddetle kınadığı belirtildi.

Açıklamada, "G7 ülkeleri, Rusya'nın Ukrayna'da kritik altyapı tesislerine yönelik tekrar eden saldırılarına duydukları öfkeyi dile getirirken, sivil binaların ve hastanelerin hedef alınmasını en güçlü ifadelerle kınadı. Kış yaklaşırken Ukrayna'nın enerji şebekesinin ve güç üretim kapasitesinin korunmasını ve dayanıklılığını sağlamak temel ve acil bir öncelik olmaya devam ediyor." denildi.

Rusya'nın başlattığı savaşı sona erdirip, Ukrayna'ya verdiği zararı ödemesi gerektiği ifade edilen açıklamada, Moskova'nın bu savaş bağlamında nükleer silah kullanmasının "kabul edilemez" olacağı vurgulandı.

Açıklamada, "G7 ülkeleri, Rusya'nın savaş makinesini maddi olarak destekleyen Çin'deki ve üçüncü ülkelerdeki aktörlere karşı, kendi yasal sistemleriyle tutarlı, uygun önlemler almaya devam etme yönelik niyetlerini dile getirdiler." ifadesi de yer aldı.

G7 üyelerinin, Afrika ülkelerinin sürdürülebilir kalkınmanın yanı sıra istihdam ve büyüme yaratma çabalarını destekleme kararlılığının yinelendiği açıklamada, anlaşmazlıkların barışçıl çözümü, hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına dayanan özgür ve açık bir Hint-Pasifik'e olan bağlılıklarını teyit ettikleri belirtildi.

G7 üyelerinin ayrıca Venezuela'da 28 Temmuz'daki seçimlerin ardından "ülkedeki durumla ilgili endişeli olduğu ve seçim sonuçlarının eksiksiz ve bağımsız olarak doğrulanmasının şart olduğunu vurguladığı" kaydedildi.

Açıklamada, Sudan'da devam eden çatışmalar, kitlesel yerinden edilmeler ve kıtlıkla ilgili ciddi endişelerini dile getiren G7 ülkelerinin ayrıca Libya'nın istikrarı, egemenliği, bağımsızlığı ve birliğine olan sarsılmaz bağlılıklarını da yinelediği ifade edildi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Güncel, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel G7'den Orta Doğu'ya Şiddet Uyarısı - Son Dakika

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