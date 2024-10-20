G7 Savunma Bakanları Ortadoğu Geriliminden Endişeli

Güncel

ROMA, 20 Ekim (Xinhua) -- G7 ülkelerinin savunma bakanları, Ortadoğu'da tırmanan gerilimden endişe duyduklarını belirtti.

Bu yıl İtalya'nın güneyindeki Napoli kentinde düzenlenen ilk zirvede yayımlanan ortak bildiride bakanlar, İsrail'in Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Gücü'ne (UNIFIL) yönelik saldırılarının ardından Ortadoğu'da "gerilimin tırmanmasından" endişe duyduklarını ifade etti.

Açıklamada, "UNIFIL'in güvenliğine yönelik tüm tehditlerden duyduğumuz endişeyi ifade ediyoruz. Barış güçlerinin korunması, çatışmanın tüm taraflarının sorumluluğudur" ifadelerine yer verildi.

İngiltere, İtalya, Kanada, Japonya, Fransa, Almanya ve ABD'den oluşan G7'nin bakanları, Lübnan'ın istikrar ve güvenliğinin sağlanması için UNIFIL ile Lübnan Silahlı Kuvvetleri'ni güçlü bir şekilde desteklediklerini belirtti.

Açıklamada, G7 ülkelerinin Gazze'ye yönelik insani yardımları "önemli ölçüde ve istikrarlı şekilde artırmayı" ve iki devletli çözüme yönelik sürdürülebilir bir yolu sürekli desteklediği belirtildi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Cumartesi günü düzenlenen toplantıya katıldı.

Borrell, Gazze ile Lübnan'da ateşkes sağlanması ve Lübnan'daki UNIFIL'e saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.