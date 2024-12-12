G7 Suriye İçin Geçiş Sürecini Destekliyor - Son Dakika
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G7 Suriye İçin Geçiş Sürecini Destekliyor

G7 ülkeleri, Suriye'de kapsayıcı bir yönetim için geçiş sürecine destek vermeye hazır olduklarını açıkladı.

12.12.2024 18:15
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(ANKARA) - G7 ülkeleri, Suriye'de güvenilir, kapsayıcı ve mezhepçi olmayan bir yönetime yol açacak bir geçiş sürecini desteklemeye hazır olduklarını açıkladı.

Suriye'de Beşar Esad'ın 24 yıllık yönetiminin sona ermesinin ardından, dünyanın en gelişmiş yedi ekonomisinin bir araya geldiği G7 ülkeleri açıklama yaptı. Dönem Başkanı İtalya tarafından yapılan açıklamada, "hukukun üstünlüğüne, kadın hakları da dahil olmak üzere evrensel insan haklarına, dini ve etnik azınlıklar da dahil olmak üzere tüm Suriyelilerin korunmasına, şeffaflığa ve hesap verebilirliğe saygıyı temin eden güvenilir, kapsayıcı ve mezhepçi olmayan bir yönetime yol açacak bir geçiş sürecini desteklemeye hazırız" denildi.

Açıklamada, "G7, bu standartlara uyan ve bu süreçten sonuç alan gelecekteki bir Suriye hükümetiyle birlikte çalışacak ve ona tam destek verecektir" ifadeleri kullanıldı.

Tüm taraflara Suriye'nin toprak bütünlüğü ve ulusal birliğini koruma, bağımsızlığı ve egemenliğine saygı gösterme çağrısında bulunulan açıklamada, G7 ülkelerinin; İsrail ve Suriye arasındaki Golan Tepelerini izleyen Birleşmiş Milletler Ateşkes Gözlem Gücü'ne (UNDOF) olan desteklerini yineledikleri belirtildi.

G7 ülkeleri açıklamasında, "Esad rejiminin işlediği suçlardan sorumlu tutulmasının önemini vurguluyor ve Suriye'nin kalan kimyasal silah stoklarının güvence altına alınması, beyan edilmesi ve imha edilmesi için Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) ve diğer ortaklarla birlikte çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA

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