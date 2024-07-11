G7 Ülkeleri İsrail'in Yasa Dışı Yerleşim Kararını Kınadı - Son Dakika
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G7 Ülkeleri İsrail'in Yasa Dışı Yerleşim Kararını Kınadı

G7 ülkelerinin dışişleri bakanları, İsrail'in Batı Şeria'da 5 yasa dışı yerleşim yerinin yasallaştırılacağı duyurusunu kınayarak, İsrail hükümetini bu kararı geri almaya çağırdıklarını bildirdi. G7 Dönem Başkanı İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Batı Şeria'da gasbettiği toprakları ve yerleşim programını uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti. Ayrıca, G7 Dışişleri bakanları, BM Güvenlik Konseyinin ilgili kararlarına uygun olarak iki devletli çözüm temelinde kalıcı ve sürdürülebilir barışa bağlılıklarını teyit etti ve İsrail hükümetini bu kararı geri almaya çağırdı.

11.07.2024 20:11
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G7 ülkelerinin dışişleri bakanları, İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Batı Şeria'da 5 yasa dışı yerleşim yerinin yasallaştırılacağı duyurusunu kınayarak, İsrail hükümetini bu kararı geri almaya çağırdıklarını bildirdi.

G7 Dönem Başkanı İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Kanada ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin dışişleri bakanları ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in, Washington'daki NATO Zirvesi kapsamında bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, "G7 ve AB Yüksek Temsilcisi olarak, İsrail Maliye Bakanı Smotrich'in Batı Şeria'da 5 yasa dışı yerleşim yerinin yasallaştırılacağı duyurusunu kınayan Birleşmiş Milletler (BM) ve AB'ye katılıyoruz." ifadesi kullanıldı.

İsrail hükümetinin Batı Şeria'da "devlet arazisi olduğu" bahanesiyle gasbettiği topraklara da değinilen açıklamada, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Ayrıca İsrail hükümetinin Batı Şeria'da 1270 hektardan fazla araziyi 'devlet arazisi' olarak ilan etme kararını (Oslo Anlaşmaları'ndan bu yana en büyük arazi ilanı) ve işgal altındaki Batı Şeria'da mevcut yerleşim yerlerini 5 bin 295 yeni konutla genişletme ve 3 yeni yerleşim yeri kurma kararını da reddediyoruz. İsrail hükümetinin yerleşim programı uluslararası hukukla uyumsuzdur ve barış sürecine ters etki yapıyor."

G7 Dışişleri bakanlarının, BM Güvenlik Konseyinin ilgili kararlarına uygun olarak iki devletli çözüm temelinde kalıcı ve sürdürülebilir barışa bağlılıklarını teyit ettiği belirtilen açıklamada, "Bu nedenle, yerleşim yerlerinin genişletilmesine karşı çıktığımızı sürekli olarak ifade ettik ve daha önceki durumlarda olduğu gibi, İsrail hükümetini bu kararı geri almaya çağırıyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Batı Şeria'da ekonomik istikrarı sürdürmenin bölgesel güvenlik için kritik olduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Bu bağlamda, en son yapılan kısmi gümrük vergi gelir transferlerini not ediyoruz. Ancak İsrail'i Paris Protokolleri'ne uygun olarak tutulmuş tüm vergi gelirlerini serbest bırakmaya, Batı Şeria'daki ekonomik durumu kötüleştiren tedbirleri kaldırmaya veya hafifletmeye ve İsrail ile Filistin bankaları arasındaki bankacılık hizmetlerinin uygun kontrollerle devam etmesini sağlamak için gerekli önlemleri almaya çağırıyoruz."

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich, Filistin devletini tek taraflı tanıyan her bir ülke için, işgal altındaki Batı Şeria'da yeni Filistin topraklarını gasbederek, burada yasa dışı Yahudi yerleşim yerleri kuracaklarını söylemişti.

Smotrich, yakın zamanda Batı Şeria'da "önce sahada ve sonra yasal olarak egemenlik kuracaklarını" öne sürerek, Filistin topraklarının ilhak edilmesi ve buradaki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerini de "yasallaştırma düşüncesi olduğunu" dile getirmişti.

Kaynak: AA

Batı Şeria, İtalya, İsrail, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel G7 Ülkeleri İsrail'in Yasa Dışı Yerleşim Kararını Kınadı - Son Dakika

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