G7 Ülkeleri, Venezuela Seçim Sonuçlarına Şeffaflık Çağrısı Yaptı - Son Dakika
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G7 Ülkeleri, Venezuela Seçim Sonuçlarına Şeffaflık Çağrısı Yaptı

G7 ülkelerinin Dışişleri Bakanları, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun üçüncü kez devlet başkanlığını kazandığı açıklanan seçimin sonuçlarına ilişkin şeffaflık çağrısı yaptı. G7 ülkeleri, Venezuela halkıyla dayanışma içinde olduklarını belirtirken, seçim sonuçlarının bağımsız ulusal ve uluslararası gözlemciler tarafından şüpheli bulunduğunu hatırlatarak, ayrıntılı sonuçların şeffaflık içinde yayınlanmasını ve muhalefetle paylaşılmasını istedi. Seçim sonucunun Venezuela halkının iradesini yansıtmasının önemine vurgu yapıldı.

01.08.2024 22:15
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G7 ülkelerinin Dışişleri Bakanları, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun üçüncü kez devlet başkanlığını kazandığı açıklanan seçimin sonuçlarına ilişkin şeffaflık çağrısı yaptı.

Fransa Dışişleri Bakanlığının sitesinde, G7 ülkeleri Dışişleri Bakanlarının, Venezuela seçim sonuçlarına ilişkin ortak bildirisine yer verildi.

Açıklamada, "Fransa, Almanya, Kanada, ABD, Fransa, İtalya, Japonya, İngiltere Dışişleri Bakanları ve Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilcisi olarak 28 Temmuz'da ülkenin geleceğini belirlemek için barışçıl şekilde oy hakkını kullanan Venezuela halkı ile dayanışma içinde olduğumuzu bildiriyoruz." ifadesi kullanıldı.

Bağımsız ulusal ve uluslararası gözlemcilerin seçim sonuçlarına ilişkin şüphelerinin olduğu hatırlatılan açıklamada, ilgili yetkililerden "ayrıntılı seçim sonuçlarını tam bir şeffaflık içinde yayınlaması ve tüm bilgilerin muhalefet ve bağımsız gözlemcilerle derhal paylaşılması" istendi.

Açıklamada, "seçim sonucunun Venezuela halkının iradesini yansıtmasının büyük önem taşıdığı" vurgulandı.

Venezuela'daki seçimler

Venezuela'da 28 Temmuz'da devlet başkanı seçimleri düzenlenmişti.

Venezuela Seçim Konseyinin açıkladığı sonuçlara göre Nicolas Maduro, yüzde 51,20 ile devlet başkanı seçimini 3. kez kazanmıştı.

Seçimlerin tamamlanmasının ardından 29 Temmuz'da açıklama yapan muhalefet, Ulusal Seçim Konseyi verilerinin doğru olmadığını ve sonuçların hileli olduğunu öne sürmüştü.

Seçim sonuçlarının hileli olduğu gerekçesiyle düzenlenen protestolarda güvenlik güçleri ile göstericiler arasında çıkan olaylarda şimdiye kadar biri asker 17 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Nicolas Maduro, Venezuela, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel G7 Ülkeleri, Venezuela Seçim Sonuçlarına Şeffaflık Çağrısı Yaptı - Son Dakika

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