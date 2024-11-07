Gabar'da Keşfedilen Petrol Paneli - Son Dakika
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Gabar'da Keşfedilen Petrol Paneli

Şırnak'ta 'Türkiye'nin Enerji Güvenliğinde Gabar'da Keşfedilen Petrol' paneli düzenlendi.

07.11.2024 18:16
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Şırnak'ta " Türkiye'nin Enerji Güvenliğinde Gabar'da Keşfedilen Petrol" konulu panel düzenlendi.

Şırnak Gençlik Akademisi Derneği organizasyonunda İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü destekleriyle 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi El Cezeri Salonu'nda "Türkiye'nin Enerji Güvenliğinde Gabar'da Keşfedilen Petrol" konulu panel yapıldı.

Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Abdurrahim Alkış, panelin açılışında, üniversite olarak Petrol Mühendisliği ve Sondaj Teknolojileri Bölümü için geçen yıl başvuru yaptıklarını, önümüzdeki sezon bu bölümleri açmayı planladıklarını söyledi.

Kentte bulunan petrolün hem Şırnak'a hem de bölgeye büyük ekonomik katkı sağlayacağını ifade eden Alkış, şunları kaydetti:

"Petrol sadece yakıt olarak kullanmıyor pek çok sahada farklı alanlarda çok değerli bir şekilde kullanılabilmektedir. Yetkililerin yaptığı ölçümlere göre ilimizde bulunan petrolün çok kaliteli olduğu ifade ediliyor. Üniversite olarak biz bu konuda yapılacak tüm bilimsel çalışmalara sonuna kadar destek olacağımızı belirtmek istiyorum. Bu panelin düzenlenmesinde emeği bulunan herkese teşekkür ediyorum."

Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Birlik de Gabar'da günlük 50 bin varili aşan petrol rezervinin Türkiye ve Şırnak için bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Osman Geliş ise petrolün bölgenin istihdamına ciddi katkı sağlayacağını belirtti.

Dernek Başkanı Cihat Taşkın da bir konuşma yaptı.

Daha sonra Prof. Dr. Tahir Nalbantçılar, Prof. Dr. İdris Kabalcı, Doç. Dr. Hüseyin Gürbüz ve Öğretim Görevlisi Mehmet Şerif Yeşilkaya'nın katılımıyla panel yapıldı.

Kaynak: AA

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