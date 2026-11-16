Gabon Bakanı Olouna, COP31'de Türkiye'den Afrika önceliklerine destek bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Gabon Bakanı Olouna, COP31'de Türkiye'den Afrika önceliklerine destek bekliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Gabon Çevre ve İklim Bakanı Olouna, Paris İklim Anlaşması'ndan 10 yılı aşkın süre geçmesine rağmen Afrika'nın iklim taahhütlerinde sahada sonuç beklediğini söyledi. Olouna, Antalya'daki COP31'de Türkiye'den Afrika'nın önceliklerine destek beklediklerini belirtti.

ANTALYA/ Gabon Çevre ve İklim Bakanı Stanislas Stephen Mouba Olouna, Paris İklim Anlaşması'nın üstünden 10 yılı aşkın süre geçmesine rağmen Afrika ülkelerinin uluslararası iklim taahhütlerinin sahada somut sonuçlar vermesini beklediğini söyledi.

Bakan Olouna, Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gabon'un zirvedeki önceliklerinin iklim değişikliğine uyum, ormanların korunması için finansman sağlanması ve uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi olduğunu söyledi.

Paris İklim Anlaşması'nın üstünden 10 yılı aşkın süre geçtiğini anımsatan Olouna, buna rağmen Afrika ülkelerinin hala uluslararası iklim taahhütlerinin sahada somut sonuçlar vermesini beklediğini kaydetti.

Afrika ülkelerinin ortak hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Olouna, "Afrika'nın sesinin güçlü ve net biçimde duyulmasına ihtiyacımız var. Tek ses olarak konuşmalıyız." dedi.

Olouna, Türkiye'nin COP31 başkanlığından Afrika'nın önceliklerinin dikkate alınmasına destek vermesini beklediklerini belirterek enerji, atık yönetimi ve balıkçılık alanlarında Türkiye ile işbirliğini geliştirmek istediklerini kaydetti.

Gabon topraklarının yüzde 88'inin ormanlarla kaplı olduğuna dikkati çeken Olouna, ormanların korunması için mevcut uluslararası finansmanın yetersiz kaldığını söyledi.

Olouna, ormanların iklim değişikliğiyle mücadeledeki rolünün piyasa mekanizmaları tarafından da tanınması gerektiğini ifade ederek bu yolla ilave finansman sağlanabileceğini belirtti.

Gelecek yıl Etiyopya'da düzenlenecek COP32'ye işaret eden Olouna, Afrika ülkelerinin taleplerinin uluslararası ortaklar tarafından dikkate alınmasının önemini vurguladı.

Kaynak: AA
PolitikaAntalyaTürkiyeEnerjiAfrikaGüncelParisCOP31GabonÇevreDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Büşra Özdemir, AK Parti’ye geçişin ilk adımını attı Büşra Özdemir, AK Parti'ye geçişin ilk adımını attı
Minibüs denize uçtu, 10 yaralı Direksiyonda kalp krizi geçiren şoför kurtarılamadı Minibüs denize uçtu, 10 yaralı! Direksiyonda kalp krizi geçiren şoför kurtarılamadı
Leonardo DiCaprio’nun doğum günü partisine minibüslerle transparan elbiseli kadınlar taşındı Leonardo DiCaprio’nun doğum günü partisine minibüslerle transparan elbiseli kadınlar taşındı
Banu Alkan’dan sürpriz karar Artık kendi programı var Banu Alkan'dan sürpriz karar! Artık kendi programı var
14 yaşındaki kızın TikTok canlı yayını faciayla bitti Son sözleri dikkat çekiciydi 14 yaşındaki kızın TikTok canlı yayını faciayla bitti! Son sözleri dikkat çekiciydi
Mauro Icardi sevgilisinin yarı çıplak pozlarını paylaştı Mauro Icardi sevgilisinin yarı çıplak pozlarını paylaştı
16:53
İşte emekliler için masadaki zam formülü EYT’lileri de yakından ilgilendiriyor
İşte emekliler için masadaki zam formülü! EYT'lileri de yakından ilgilendiriyor
15:37
Parasını altına yatıranlara şok üstüne şok: 13 ay sonra bir ilk yaşanıyor
Parasını altına yatıranlara şok üstüne şok: 13 ay sonra bir ilk yaşanıyor
15:35
Çiğdem Karaaslan, Özlale’nin fon iddialarını yalanladı: Yargıya taşıyacak
Çiğdem Karaaslan, Özlale'nin fon iddialarını yalanladı: Yargıya taşıyacak
15:35
Galatasaray-Samsunspor maçının stadı değişti
Galatasaray-Samsunspor maçının stadı değişti
15:28
Araştırma hastanesinde ortalık karıştı: Terbiyesizler, terörist miyim ben
Araştırma hastanesinde ortalık karıştı: Terbiyesizler, terörist miyim ben?
14:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kayıtsız kalamadığı pankart: İşte bizim farkımız budur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kayıtsız kalamadığı pankart: İşte bizim farkımız budur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2026 16:57:35. #.0.3#
SON DAKİKA: Gabon Bakanı Olouna, COP31'de Türkiye'den Afrika önceliklerine destek bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android