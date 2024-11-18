Gabon'da Referandumda Anayasa Değişikliği Onaylandı - Son Dakika
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Gabon'da Referandumda Anayasa Değişikliği Onaylandı

Gabon'da düzenlenen referandumda halkın %91,80'i anayasa değişikliğini onayladı, katılım %53,54.

18.11.2024 02:16
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Gabon 16 Kasım'da anayasa değişikliği için düzenlenen referandumda halkın yüzde 91,80'i evet oyu kullandı.

Gabon İçişleri Bakanı Hermann Immongault yaptığı açıklamada, Gabon halkının yüzde 91,80 ile anayasa değişikliğine evet dediğini bildirdi.

Referanduma katılımın yüzde 53,54 olduğunu belirten Immongault, halkın yüzde 8,20'nin ise hayır oyu kullandığını aktardı.

Kesin sonuçlar önümüzdeki günlerde Anayasa Mahkemesi tarafından açıklanacak.

Referandumda, Gabonllular, yarı başkanlık sisteminden başkanlık sistemine geçişi, cumhurbaşkanının görev süresinin 5 yıldan 7 yıla çıkarılmasını ve art arda en fazla iki defa aday olabilmesini gibi maddeler için oy verdi.

Ülkedeki muhalefet ise yeni anayasa ile güçler ayrılığı ilkesinin ortadan kalkacağı, cumhurbaşkanının tüm yetkileri kendisinde toplayacağı gerekçesiyle halkı değişikliğe karşı çıkmaya davet etmişti.

Gabon'da darbe

Gabon'da Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba, 26 Ağustos'taki cumhurbaşkanı seçimlerini üçüncü kez kazanmış, oy verme işleminin son saatlerinde "şiddet" uygulandığı gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı getirilmiş ve oy sayımı sürerken internet kısıtlanmıştı.

30 Ağustos'ta ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini duyurmuştu.

"Kurumların Geçişi ve Restorasyonu Komitesi (CTRI)" isimli askeri yönetim, 26 Ağustos'taki seçimlerin iptal edildiğini açıklamıştı.

CTRI liderliğine de Cumhuriyet Muhafızları Komutanı General Brice Oligui Nguema'nın getirildiği bildirilmişti.

General Nguema, 4 Eylül'de düzenlenen törenle Anayasa Mahkemesi önünde "geçiş hükümetinin cumhurbaşkanı" sıfatıyla yemin etmişti.

Ali Bongo'ya muhalif isimlerden Raymond Ndong Sima da 7 Eylül'de "geçiş hükümetinin başbakanı" olarak atanmıştı.

Baba Omar Bongo ilk kez 1967'de cumhurbaşkanı seçilmiş, 2009'da hayatını kaybettiğinde koltuğuna oğlu Ali Bongo oturmuştu.

Bongo ailesi, 56 yıldır Gabon'u yönetiyordu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Dünya, Gabon, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gabon'da Referandumda Anayasa Değişikliği Onaylandı - Son Dakika

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