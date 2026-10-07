Gazze'ye dayanışma için Galata Kulesi Filistin bayrağının renklerine büründü - Son Dakika
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Gazze'ye dayanışma için Galata Kulesi Filistin bayrağının renklerine büründü

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Gazze\'ye dayanışma için Galata Kulesi Filistin bayrağının renklerine büründü
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İstanbul'un simgelerinden Galata Kulesi, Gazze'deki duruma dikkat çekmek amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığınca Filistin bayrağıyla aydınlatıldı ve havadan görüntülendi. Bakan Ersoy, yaşananları unutturmamanın ve zulme sessiz kalmamanın insanlığın ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı.

GAZZE'de yaşananlara dikkat çekmek amacıyla Galata Kulesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Filistin bayrağı ile ışıklandırıldı. Filistin bayrağı ile aydınlatılan kule havadan görüntülendi.

BAKAN ERSOY'DAN GAZZE MESAJI

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, " Gazze'de yaşananları unutturmamak, Filistin halkının uğradığı zulme sessiz kalmamak insanlığın ortak sorumluluğudur. Galata Kulesi'ne bu akşam Filistin bayrağını yansıtarak dayanışmamızı İstanbul'dan tüm dünyaya bir kez daha duyurduk. Filistinli çocukların güvenle yaşayacağı, ailelerin yurtlarından koparılmayacağı bir gelecek için Türkiye olarak barışın ve hakkaniyetin savunucusu olmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA
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