Galata Kulesi'ne yansıtılan video ile Su Günü'ne dikkat çekildi - Son Dakika
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Galata Kulesi'ne yansıtılan video ile Su Günü'ne dikkat çekildi

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Galata Kulesi'ne yansıtılan video ile Su Günü'ne dikkat çekildi Birleşmiş Milletler tarafından 1993'ten beri kutlanan 22 Mart Su Günü, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından farkındalık amacıyla Galata Kulesi'ne video yansıtılarak kutlandı.

18.03.2025 01:23
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Galata Kulesi'ne yansıtılan video ile Su Günü'ne dikkat çekildi

İSTANBUL - Birleşmiş Milletler tarafından 1993'ten beri kutlanan 22 Mart Su Günü, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından farkındalık amacıyla Galata Kulesi'ne video yansıtılarak kutlandı.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'nın himayelerinde ve Bakanlığın koordinasyonunda başlatılan "Ulusal Su Verimliliği Seferberliği" kapsamında 22 Mart Dünya Su Günü'nü Galata Kulesi'ne yansıtılan video ile kutladı. "Su Vatandır! Suyu Koru, Vatanı Koru" sloganı ile farkındalık oluşturması amaçlanan etkinlikte, Galata Kulesi'ne yansıtılan video vatandaşların ve turistlerin ilgisini çekti.

Etkinlikte konuşan İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, "Öncelikle burada Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda alınan karar doğrultusunda 1993 yılından itibaren 22 Mart 'Dünya Su Günü' olarak kullanılıyor. Ülkemizde bunun daha fazlasını yapıyoruz. 31 Ocak 2023 tarihinde sayın Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde, sayın bakanımızın liderliğinde ulusal su seferberliği ilan edildi. Bu kapsamda bizler de burada bir farkındalık çalışması yapıyoruz. Ülkemiz su zengini bir ülke değil. Özellikle bin 700 metreküpten fazla kişi başı su düşen yerlerde su zengini ülke olarak ifade ediliyor. 1000-1700 metreküp arasında olan ülkelerde su ile ilgili özellikle dikkat edilmesi gereken husus, bin metreküpten az olan yerlerde de su fakiri ülke olarak ifade ediliyor. Ülkemizde özellikle su konusunda hassas davranılması gerekiyor. Bizler İstanbul'da neler yapıyoruz; özellikle bütün vatandaşlarımızı bu konuda bilinçlendirmeye çalışıyoruz. 37 binden fazla geçen yıldan itibaren çocuklarımızı bu konuda eğittik. Öncelikle Tarım ve Orman Bakanlığımızın liderliğinde üretim planlamasını hayata geçirdik. Bunu hayata geçirirken de suyu merkeze koyarak, suyla beraber diğer ürünleri çeşitlendirerek yine su tasarrufunu, suyun etkin kullanılmasını ve suyun sürdürülebilirliğini sağlama adına faaliyetler yürütüyoruz. Bu kapsamda özellikle tarımda tatlı suyun ağırlıklı olarak kullanıldığını düşünürsek yüzde 70'ten fazla basınçlı sulama sistemlerine vermiş olduğumuz desteklerle suyun yine etkin ve verimli kullanımını sağlamak. Özellikle yerel yönetimleri bilinçlendirerek kurakçıl peyzaj uygulamalarını hayata geçirmek, yine evimizde küçük dokunuşlarla su gönüllüsü olmaya, su tasarrufu sağlamaya yönelik yine vatandaşlarımızı bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar yapıyoruz. 2030 yılından sonra gelişen nüfus, artan nüfusa göre suyun bin metreküpten aşağı düşeceğinden bugünkü kullanım imkanlarımızla değerlendirirsek bugün alacağımız tedbirlerle inşallah su fakiri ülke olmaktan kurtaracağız. Bunu da hep beraber vatandaşlarımız ve Tarım Orman Bakanlığımızla birlikte hayata geçireceğiz. Bu anlamda bizler farkındalık için birçok çalışma yapıyoruz. Gördüğünüz gibi elimde de bir çalışma var. Bu hem denizdeki hayalet ağlardan elde edilmiş bir ürün hem de 'Su vatandır, suyu koru, vatanı koru' sloganıyla beraber vatandaşlarımızı bilinçlendirmek üzere dizayn etmiş olduğumuz bir ürün" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Birleşmiş Milletler, İstanbul, 22 Mart, Güncel, Çevre, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Galata Kulesi'ne yansıtılan video ile Su Günü'ne dikkat çekildi - Son Dakika

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