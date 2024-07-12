Galatasaray Altyapı Gönüllüleri Derneği, Bingöl\'ün Kiğı ilçesinde satranç evi yapacak

Galatasaray Altyapı Gönüllüleri Derneği tarafından, Bingöl'ün Kiğı ilçesinde "satranç evi" yapılacak.
Yenişehir Mahallesi'nin okullar bölgesinde yapılacak satranç evi için temel atma töreni gerçekleştirildi.
87 metrekare alana kurulacak satranç evinde kütüphane, bilgisayar üniteleri yer alacak ve robotik çalışmalar da yapılabilecek.
Yakın dönemde bitirilmesi hedeflenen satranç evi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde hizmet verecek.
Kaymakam Muhammet İkis, temel atma törenine katılan Galatasaray Kulübü Alt Yapı Gönüllüleri Derneği Başkanı Ata Dilmen ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.
Programda, Kiğı Belediye Başkanı Hikmet Özüağ, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fethi Ahmet Kuzu ve dernek üyeleri de yer aldı.
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