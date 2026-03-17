Galatasaray Genel Sekreteri Hapis Cezası Kaldırıldı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaray Genel Sekreteri Hapis Cezası Kaldırıldı

17.03.2026 16:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul İstinaf Mahkemesi, Eray Yazgan'ın 10 ay hapis cezasını beraat olarak düzeltti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf), Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan hakkında, reklam vererek bahis ya da şans oyunlarını teşvik ettiği iddiasıyla verilen 10 ay hapis cezası hükmünü kaldırdı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 32. Ceza Dairesi, İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesince, sanık Yazgan'a "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 5'inci maddesine muhalefet" suçundan verilen 10 ay hapis cezası kararına ilişkin incelemesini tamamladı.

Daire, olay kronolojisi itibarıyla sanığın bilerek ve isteyerek suç işleme kastı altında ve suçun manevi unsuru oluşacak şekilde kast ile hareket ettiğine dair delil bulunmadığını belirterek, hükmün düzeltilmesine karar verdi.

Daire, sanık hakkındaki hapis cezası kararını beraat olarak düzeltti.

Dava geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Yazgan "şüpheli", Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ise "suçtan zarar gören" sıfatıyla yer almıştı.

İddianamede, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı vekilinin 16 Eylül 2024'te savcılığa yaptığı müracaat üzerine soruşturma başlatıldığı anlatılmıştı.

Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasında 14 Eylül 2024'te oynanan müsabakada Galatasaraylı sporcuların formalarının sırt üst kısmında ve stadyumun dijital led panolarında "meritking.news" reklamlarının yer aldığı belirtilen iddianamede, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünden gönderilen yazıya göre, yurt dışı kaynaklı söz konusu web sitesinin çevrimiçi bahis oynatmak amacıyla hizmet verdiği kaydedilmişti.

İddianamede, söz konusu reklamın Galatasaray Spor Kulübü adına Yazgan tarafından yapılan görüşmeler ve imzalanan sözleşme neticesinde yapıldığı, bu haliyle söz konusu suçtan Yazgan'ın sorumlu olduğu belirtilmişti.

İddianamede, Yazgan'ın "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 5'inci maddesine muhalefet" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapse ve 3 bin güne kadar para cezasına çarptırılması istenmişti.

Davayı 10 Ocak'ta karara bağlayan İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesi, sanık Yazgan'ı 10 ay hapis ve 2 bin lira adli para cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasını geri bırakmıştı.

Kaynak: AA

İstanbul, Güncel, Medya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 17:02:31. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.