Galatasaray Kıyafet Hırsızlığı Davasında Mütalaa Açıklandı - Son Dakika
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Galatasaray Kıyafet Hırsızlığı Davasında Mütalaa Açıklandı

Galatasaray Kıyafet Hırsızlığı Davasında Mütalaa Açıklandı

Galatasaray Spor Kulübünün futbolcu ve teknik heyeti için özel üretilen kıyafetlerin çalınarak internet üzerinden satıldığı iddiasıyla yargılanan 6 sanığın davasında mütalaa açıklandı. Mütalaada, çalınan ürünlerin satışa sunulduğu internet sitesi üzerinden yapılan yazışmalar sonucunda, ürünleri satışa koyan kişilerin Galatasaray Futbol Kulübü'nde çalışan sanıklar olduğu tespit edildi. Ayrıca, yapılan aramalarda çalıntı ürünler ele geçirildi ve bu ürünlerin büyük bir kısmının orijinal ve piyasada bulunmayan ürünler olduğu belirlendi. Mütalaada, sanıkların zincirleme şekilde hırsızlık suçundan cezalandırılmaları talep edildi.

19.03.2024 13:46  Güncelleme: 14:02
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Galatasaray Spor Kulübünün futbolcu ve teknik heyeti için özel üretilen kıyafetleri tesislerden çalarak internet aracılığıyla sattıkları iddia edilen 6 sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

Bakırköy 44. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 2 tutuksuz sanık ile taraf avukatları katıldı.

Söz alan Galatasaray Mağazacılık ve Perakendecilik AŞ avukatı, celse arasında ürünlerin satışa koyulduğu internet sitesinden istenen yazı cevabının geldiğini belirterek, sanık Buğra Fatih Ünsal'ın hesap hareketlerinin incelenmesini ve ne kadar gelir elde ettiğinin tespit edilmesini talep etti.

Duruşmada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu.

Mütalaada, çalınan ürünlerin satışa sunulduğu ikinci el satan internet sitesi ile yapılan yazışmalar sonucunda, ürünleri satışa koyan kişilerin Galatasaray Futbol Kulübü'nde şoför olarak çalışan sanık Ahmet Kör'ün eşi Ergül Kör ile sanık Buğra Fatih Ünsal olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Mütalaada, kulüp yetkililerince alıcı gibi hareket ettirilen Murat Kabaş isimli şahsın, sanıklardan Ünsal ile iletişime geçtiğinde, sanığın kulübe ait formaları satmaya çalıştığının anlaşıldığı bildirildi.

Antalya'da ikamet eden ve futbol kulübü ile bağı bulunmayan sanık Ünsal'ın, kullandığı GSM hattının kayıtlarının incelendiği aktarılan mütalaada, sanığın, kulüpte görev yapan diğer sanıklar Gürsel Polat, Turgut Uygun ve Sedat Peker ile irtibatının tespit edildiği aktarıldı.

Satılan ürünlerin kaybolan ürünler olduğu anlaşıldı

Mütalaada, usulüne uygun alınan arama kararı gereğince sanık Buğra Fatih Ünsal'ın evinde yapılan aramada 6 koli halinde forma, çorap, şort gibi ürünler ele geçirildiği, bunlardan 54 adedinin futbolcuların ve teknik heyetin kullanımına verilen özel ürünler olduğunun belirlendiği kaydedildi.

Sponsor firma yetkililerince bu ürünler üzerinde inceleme yapıldığı ifade edilen mütalaada, bu 54 üründen 44'ünün orijinal ve piyasada temini mümkün olmayan ürünler olduğu belirtildi.

Mütalaada, bu kapsamda sanıklar Yılmaz Yanık, Ahmet Kör, Gürsel Polat ve Turgut Uygun'un "zincirleme şekilde bina ve eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 6 yıl 3 aydan 17 yıldan 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Sanık Buğra Fatih Ünsal'ın da "suç eşyası satın almak" suçundan 7 ay 15 günden 5 yıl 3 ay kadar hapisle cezalandırılması istenen mütalaada, sanık Sedat Peker'in ise atılı suçu işlediğine ilişkin cezalandırılmasına yeterli kesin ve inandırıcı delil bulunmadığından beraatine karar verilmesi öngörüldü.

Mütalaaya karşı diyecekleri sorulan sanıklar ile taraf avukatları, beyanda bulunmak için süre istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, taraflara mütalaaya karşı beyanlarını sunmaları için bir sonraki celseye kadar süre verilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Galatasaray Mağazacılık ve Perakendecilik AŞ tarafından, sponsor firmanın kulüp oyuncuları ile teknik heyeti için ürettiği orijinal yeni sezon forma, antrenman yeleği, şort, çorap gibi ürünlerin, şirketin rızası dışında üçüncü kişilerce internet ortamında satışa sunulduğu yönünde savcılığa şikayette bulunulduğu belirtiliyor.

Firmanın kulübe verdiği ürünlerin profesyonel standartlarda olduğu, özellikle antrenmanda ve müsabakada görev yapan futbolcuların performansını artırma ve terlemeyi önleme gibi birçok özelliği bulunduğu anlatılan iddianamede, bu ürünlerin piyasada satılmadığı anlatılıyor.

İddianamede, 13 Ocak 2022'deki sayımda tesiste bulunması gereken 2 bin 443 parça ürünün haksız şekilde kulüp dışına çıkarıldığının anlaşıldığı belirtilerek, bunların ikinci el eşyaların sunulduğu internetteki bir sitede satıldığı aktarılıyor.

Araştırmada, sanık Yılmaz Yanık'ın berber olduğu, bazı Galatasaraylı futbolcularla tıraş yapmak için irtibat kurduğu belirtilen iddianamede, diğer sanıklardan Sedat Peker'in kulüpte masörlük, Ahmet Kör'ün de futbol takımında şoförlük yaptığı, Turgut Uygun'un çamaşırhanede çalıştığı, Gürsel Polat'ın ise akademi sorumlusu olduğu kaydediliyor.

Kulüpte görev yapan sanıkların bir araya gelerek futbolcuların ve teknik heyetin kullanımına sunulmuş ürünleri hukuka aykırı şekilde ele geçirdiklerine işaret edilen iddianamede, Buğra Fatih Ünsal'a satışı yapılarak özel nitelikteki ürünlerin piyasaya arz edildiği ve satıcıların haksız kazanç sağladıkları ifade ediliyor.

İddianamede, 6 sanığın "iştirak halinde zincirleme şekilde bina ve eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 6 yıl üçer aydan 17 yıl altışar aya kadar hapsi isteniyor.

Kaynak: AA

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