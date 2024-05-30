Galatasaray tesislerine saldırı: Meşalelerle yangın çıktı - Son Dakika
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Galatasaray tesislerine saldırı: Meşalelerle yangın çıktı

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Galatasaray Spor Kulübü'nün Kadıköy Kalamış'ta bulunan tesislerine Fenerbahçeli bir grup saldırdı. Grup, tesislerin önüne gelerek meşale ve yabancı maddeler fırlattı. Bu saldırı sonucunda ufak çapta yangın çıktı. Polis ekipleri olaya müdahale ederek kalabalığı dağıttı ve inceleme başlattı.

30.05.2024 07:36
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Galatasaray Spor Kulübü'nün Kadıköy Kalamış'ta bulunan tesislerinde taraftarlar arasında gerginlik yaşandı. Galatasaray tesislerinin önünde toplanan Fenerbahçeli bir grup, tesise meşale ve yabancı madde attı. Atılan meşaleler sonucu ufak çapta yangın çıkarken, grup polis ekiplerinin gelmesiyle dağıldı.

Akşam saatlerinde Galatasaray Spor Kulübü Kalamış Tesisleri'nin önüne gelen Fenerbahçeli bir grup ile içerideki Galatasaray taraftarları arasında gerginlik çıktı. Tesislerin önüne gelen kalabalık grup, tesis binasının bulunduğu alana meşale ve yabancı maddeler fırlattı. Fırlatılan yabancı maddeler sebebiyle ufak çaplı yangın çıktı. Kalabalık grup polis ekiplerinin gelmesiyle dağılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Galatasaray tesislerine saldırı: Meşalelerle yangın çıktı
Kaynak: DHA

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