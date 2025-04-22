Galatasaraylı Futbolcular Cizre'de Gençlerle Buluştu - Son Dakika
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Galatasaraylı Futbolcular Cizre'de Gençlerle Buluştu

Galatasaraylı Futbolcular Cizre\'de Gençlerle Buluştu

Eski Galatasaraylı futbolcular, Cizre'de gençlerle bir araya gelerek deneyimlerini paylaştı.

22.04.2025 00:00
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Galatasaraylı bazı eski futbolcular, Şırnak'ın Cizre ilçesinde gençlerle bir araya geldi.

Cizre Kaymakamlığı ve Galatasaraylı Sporcular Derneği işbirliğiyle düzenlenen etkinlik kapsamında bazı eski futbolcular, ilçeyi ziyaret etti.

Dernek Başkanı Levent Nazifoğlu ile derneğin yönetim kurulu üyeleri Mecit Çetinkaya, Yalçın Kaya ve Bülent Alkılıç'ın yanı sıra Galatasaray'da bir dönem forma giyen Mert Korkmaz, Hasan Kabze, Cihan Haspolatlı, Altan Aksoy, Orkun Uşak ile Murat Aksoy ve Ramazan Pınar, Kaymakamlığı ziyaret etti, Kaymakam Ahmet Vezir Baycar ile görüştü.

Daha sonra Cizre Dengbej Evi'ne geçen sarı-kırmızılılar, dengbejler ve gençler tarafından Kürtçe türküler ve alkışlar eşliğinde karşılandı.

Cizreli gençlerle söyleşi gerçekleştiren dernek üyeleri, hem tecrübelerini paylaştı hem soruları yanıtladı.

Kaymakam Baycar, yaptığı konuşmada, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırma Vakfı (İBTAV) Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti Başkanı da olan Çetinkaya'yı birkaç ay önce ilçede misafir ettiklerini ve bugünkü programın da o süreçte planlandığını söyledi.

Futbolun emektarlarını Cizre'de misafir etmekten memnuniyet duyduklarını ifade eden Baycar, "Bu bölge, ülkemizin en kadim medeniyetlerine ev sahipliği yapan bir bölgedir. Cizre tarihiyle, kültürüyle ve binlerce yıllık geçmişiyle görülmesi gereken yerlerden biridir. Dolayısıyla böyle bir ilçede bu programı yapmak çok önemli ve çok anlamlı. Gençlerimiz sizleri hep televizyonlardan görüyordu. Sizleri örnek alıyorlardı. Sizlere sormak, merak ettiklerini öğrenip size danışmak istedikleri konular oluyordu. Bugün o soruları sorma, o anılarınızı dinleme fırsatını yakaladılar. Bu fırsatları tanıdığınız için hepinize şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Nazifoğlu da ilçede bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Misafirperverliğinden dolayı ilçe halkına teşekkür eden Nazifoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün burada değerli futbolcu arkadaşlarımla sizinle beraber olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Gördüğüm kadarıyla burada dostluk kazandı. Tabii ki hepiniz Galatasaraylı değilsiniz ama hepimiz buradayız ve kalbimiz aynı şekilde atıyor."

Eski futbolcu Cihan Haspolatlı da Diyarbakırlı olduğunu ve bu toprakların kendisine yabancı olmadığını belirtti.

"Buradaki gençlere bir nebze de olsa örnek olup moral verebildiysek ne mutlu bize. Umarım daha iyi ve güzel organizasyonlarda tekrardan buralara geliriz. Her şey için çok teşekkür ederim, çok güzel bir program yapılıyor." ifadelerini kullanan Haspolatlı, kendilerine gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını aktardı.

Hasan Kabze de Cizre'de bulunmaktan ve gençlerle bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu belirterek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Altan Aksoy da ilk defa Cizre'ye geldiğini ve buradaki ortamın çok keyifli olduğunu belirtti.

Aksoy, "Burada dengbejleri tanıdık. Sanatçılarımız çok güzel bir gösteri yaptılar. Çocuklar güzel sorular sordular ve çok harika bir gün geçirdik. İnşallah zaman zaman bu tür organizasyonlarla tekrar buraya geliriz. Böyle bir enerji beklemiyordum, çok güzel ve çok keyifliydi." dedi.

Programda, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce düzenlenen sportif faaliyetlerde dereceye giren sporculara Galatasaray forması hediye edildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Galatasaraylı Futbolcular Cizre'de Gençlerle Buluştu - Son Dakika

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