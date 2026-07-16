Gambiya'da 15 Temmuz Anma Programı - Son Dakika
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Gambiya'da 15 Temmuz Anma Programı

16.07.2026 00:50
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Türkiye'nin Banjul Büyükelçiliği ve TMV Gambiya Temsilciliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Gambiya'daki Maarif okullarında anma programı düzenledi. Programda şehitler için dua edildi, fotoğraf sergisi gezildi ve konuşmalarda demokrasi vurgusu yapıldı.

Gambiya'da, Türkiye'nin Banjul Büyükelçiliği ile Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Gambiya Temsilciliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında anma programı düzenlendi.

TMV Gambiya Okullarında düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programa, Türkiye'nin Banjul Büyükelçisi Fahri Türker Oba, TMV Gambiya Ülke Temsilcisi Mustafa Dirier, Gambiya'da yaşayan Türk vatandaşları, öğretmenler, öğrenciler ve okul personelinin yanı sıra Türkiye'deki Uluslararası Anadolu İmam Hatip Liselerinde eğitim gören 11 Gambiyalı öğrenci katıldı.

Program kapsamında 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi ziyaret edildi, Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, Yasin Suresi okundu ve 15 Temmuz şehitleri için dua edildi.

Büyükelçi Oba, programda yaptığı konuşmada, 15 Temmuz darbe girişiminin Cumhuriyet tarihi boyunca Türkiye'nin birlik ve bütünlüğüne yönelmiş en büyük tehditlerden biri olduğunu belirterek, aradan geçen 10 yılda sadece şehitlerin anılmadığını, aynı zamanda Türk milletinin demokrasiye sahip çıkışının da kutlandığını söyledi.

Bu yılın temasının "İrade Bizim, Zafer Bizim!" olduğunu hatırlatan Oba, Türk milletinin demokratik meşruiyet ve anayasal düzeni koruma yönündeki kararlı duruşunun darbe girişimini başarısızlığa uğrattığını ifade etti.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadelenin son 10 yılda devletin temel önceliklerinden biri olduğunu vurgulayan Oba, örgütün faaliyet gösterdiği tüm ülkeler için ulusal güvenlik tehdidi oluşturmaya devam ettiğini dile getirdi.

Örgüt elebaşının ölümünün mücadelede rehavete yol açmayacağını anlatan Oba, "Devlet olarak bu karanlık örgüt tamamen tasfiye oluncaya kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi.

Oba, Gambiya'nın FETÖ ile mücadelede başından beri doğru ve kararlı bir duruş sergilediğini ifade ederek, ülkenin 2014 yılında FETÖ okulunu kapatarak Afrika'da bu yönde karar alan ilk ülke olduğunu anımsattı.

Gambiya'nın bu süreçte verdiği desteğe teşekkür eden Oba, Türkiye Maarif Vakfı Okullarının ülkede sunduğu nitelikli eğitimin de iki ülke ilişkilerine önemli katkı sağladığını kaydetti.

Programda konuşan TMV Gambiya Ülke Temsilcisi Dirier ise bugün Gambiya'daki Maarif okullarında 29 farklı ülkeden öğrencinin eğitim gördüğünü belirterek, 15 Temmuz'u anmanın sadece milletin hafızasını diri tutmak değil, demokrasiye, milli iradeye ve özgürlüğe sahip çıkmanın önemini farklı coğrafyalardan gelen genç nesillere aktarmak açısından da büyük anlam taşıdığını söyledi.

Dirier, "15 Temmuz sadece hatırlanacak bir tarih değil, gelecek nesillere doğru aktarılması gereken bir emanettir." ifadelerini kullandı.

Program kapsamında ayrıca, Gambiya Üniversitesi Faraba Banta Kampüsü'nde yürütülen ağaçlandırma projesi çerçevesinde 100 fidanın dikileceği, 2024 yılında başlatılan projenin gelecek yıllarda da sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: AA

Türkiye Maarif Vakfı, Demokrasi, 15 Temmuz, Türkiye, Gambiya, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gambiya'da 15 Temmuz Anma Programı - Son Dakika

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