Gambiya Savunma Bakanı Joof, Ankara'da Yaşar Güler tarafından törenle karşılandı - Son Dakika
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Gambiya Savunma Bakanı Joof, Ankara'da Yaşar Güler tarafından törenle karşılandı

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da resmi davetlisi olan Gambiya Savunma Bakanı Baboucarr Ousmaila Joof'u Bakanlık'ta törenle karşıladı. Marşların ardından Joof onur kıtasını selamladı, bakanlar tören sonrası basına kapalı görüştü.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gambiya Cumhuriyeti Savunma Bakanı Baboucarr Ousmaila Joof ile bir araya geldi.

Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Joof'u Bakanlık'ta resmi törenle karşıladı.

İki ülkenin ulusal marşlarının çalınmasının ardından Joof, onur kıtasını selamladı.

Bakanlar, törenin ardından basına kapalı görüştü

Kaynak: AA
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