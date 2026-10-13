Gana Dışişleri Bakanı Ablakwa, göçmenler asalak değil, kalkınmaya katkı sağlar dedi

Gana Dışişleri Bakanı Samuel Okudzeto Ablakwa, göçmenlerin ekonomik ilerlemeye tehdit olarak değil, ulusal kalkınmaya katkı sağlayan kişiler olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Ablakwa, televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde sığınmacıların haklarına ilişkin Yüksek Mahkeme??????? kararı sonrasında yeniden yükselen gerilime yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Afrika ülkelerinin göçü düzenlerken serbest dolaşım protokollerine ve seyahat edenlerin haklarına saygı göstermesi gerektiğini belirten Ablakwa, göçmenlerin ekonomik ilerlemeye tehdit olarak değil, ulusal kalkınmaya katkı sağlayan kişiler olarak değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Ablakwa, "Göçmenleri ve serbest dolaşım protokollerimizden yararlanarak seyahat edenleri ulusal ilerlememize zarar veren kişiler olarak görmemeliyiz. Onlar asalak değiller." ifadelerini kullandı.

Sınır ötesi hareketliliği düzenleyen mekanizmaların, insanların haklarını ihlal etmeden oluşturulabileceğini dile getiren Ablakwa, Afrika'nın geleceğine ilişkin iyimser olduğuna işaret etti.

Ablakwa, kıtanın bütünleşme hedeflerine bağlılığını yineleyerek, "Siyasi tahakküm, sömürgecilik ve emperyalizme karşı mücadeleyi kazandık. Şimdi yoksulluğa ve ekonomik az gelişmişliğe karşı savaşı kazanmalıyız. Bunun başarılabileceğine inanıyorum." diye konuştu.

Güney Afrika'da göçmen karşıtı şiddet olayları

Güney Afrika'da Anayasa Mahkemesinin ülkeye düzensiz yollarla girenlerin sığınma başvurusu yapabilmesine ilişkin kararının ardından Johannesburg ve Durban kentlerinde 8 Ekim'de başlayan göçmen karşıtı gösteriler kısa süre içinde şiddet olaylarına dönüşmüştü.

Gösterilerde, 24 araç kundaklanmış, yabancıların işlettiği bazı iş yerleri yağmalanmış ve olaylarla bağlantılı 30 kişi gözaltına alınmıştı.

Hükümetten yapılan açıklamada, göçmenlik ve sığınma başvurularına ilişkin sorunların hukuki yollarla çözülmesi gerektiği belirtilerek, tehdit, yıldırma ve şiddet eylemlerine müsamaha gösterilmeyeceği vurgulanmıştı.