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GastroAntalya 2023 Başladı

GastroAntalya 2023 Başladı

Antalya'da düzenlenen GastroAntalya, 40 ülkeden şef ve gastronomi profesyonellerini bir araya getiriyor.

14.11.2024 20:18
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Antalya'da bu yıl 5'incisi düzenlenen Uluslararası Gastronomi ve Mutfak Yıldızları Buluşması (GastroAntalya), 40 ülkeden gastronomi profesyonellerinin katılımıyla başladı.

Büyükşehir Belediyesi ve Akdeniz Şefler Kulübü tarafından Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde organize edilen GastroAntalya'da, şef, jüri üyeleri ve yarışmacılar bir araya geldi.

GastroAntalya'nın açılış törenine Vali Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Akdeniz Şefler Kulübü ve GastroAntalya Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Yüreğir'in yan sıra 40 ülke ile Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gastronomi temsilcileri, sektöründe ürün ve hizmet üreten firmalar, gastronomi ve mutfak sanatları akademisyenleri, profesyonel şefler ve gurmeler katıldı.

Vali Şahin, yaptığı konuşmada, Antalya'nın turizmle ayrılmaz bir ikili olan gastronominin de başkenti olması gerektiğini belirterek, bu alanda yapılan etkinliklerin önemli olduğunu kaydetti.

Kentin tarım da öne çıktığını aktaran Şahin, "Çok köklü kültürümüzün parçası olan çok değerli bir mutfağımız da var. GastroAntalya'ya gelen şeflere bunu tanıtma imkanı buluyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'de şeflik mesleğine yoğun ilgi olduğuna dikkat çeken Şahin, dört gün sürecek etkinlikte genç şeflere büyük fırsatlar sunulacağını söyledi.

Vali Şahin, beraberindeki heyetle mutfak stantlarını inceledi.

GastroAntalya farklı mutfak lezzetleri ve etkinliklerle 17 Kasım'a kadar ziyaretçilere açık olacak.

Kaynak: AA

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