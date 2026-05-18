Gayrettepe Yangın Faciasının 14'üncü Duruşması Öncesi Açıklama: "Bu Bilirkişi Raporu, Gerçek Suçluları Korumaya Yönelik Hukuki Bir Kılıftır" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gayrettepe Yangın Faciasının 14'üncü Duruşması Öncesi Açıklama: "Bu Bilirkişi Raporu, Gerçek Suçluları Korumaya Yönelik Hukuki Bir Kılıftır"

18.05.2026 12:53  Güncelleme: 13:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gayrettepe'de 29 işçinin hayatını kaybettiği gece kulübü yangını davasının 14. duruşması öncesi aileler adliye önünde toplanarak son bilirkişi raporunu 'gerçek suçluları koruyan hukuki kılıf' olarak nitelendirdi ve adalet çağrısı yaptı.

Haber-Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL) Gayrettepe'deki bir gece kulübünde 29 işçinin hayatını kaybettiği yangın faciasıyla ilgili davanın 14'üncü duruşması bugün yapılıyor. Dava öncesi açıklama yapan aileler, son bilirkişi raporuna tepki göstererek, "Bu bilirkişi raporu, gerçek suçluları korumaya yönelik hukuki bir kılıftır. Biz bu kılıfı yırtıp atacağız. 29 canımızın hesabı sorulana, tüm sorumlular yargı önüne çıkana kadar adalet arayışımıza kararlılıkla devam edeceğiz." dedi.

2 Nisan 2024'te Gayrettepe'de 29 işçinin yaşamını yitirdiği gece kulübündeki yangın faciasına ilişkin davanın 14'üncü duruşması bugün Çağlayan Adliyesi'nde görülüyor. Dava öncesi faciada yaşamını yitiren işçilerin aileleri adliye önünde bir araya gelerek açıklama yaptı.

Ailelere, Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek patlaması sonucu hayatını kaybedenlerin aileleri, Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir kozmetik üretim tesisinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin aileleri ve CHP Parti Meclis Üyesi Baran Seyhan da destek verdi.

"İhmal değil, olası kasıt, Gayrettepe katliamı için adalet" yazılı pankart açan aileler, "Kaza kader değil, bu bir katliam" sloganları attı. Basın açıklaması öncesi gece kulübü faciasında hayatını kaybeden işçilerin isimleri tek tek okunarak 'burada' denildi."

Açıklamayı hayatını kaybeden işçilerden Şivan Dolu'nun ablası Zülfiye Dolu okudu.

"ADALET BAKANLIĞI 'ADALETİ' SAĞLAYAMIYORSA, SEVDİKLERİMİZİ BİZE GERİ VERSİN!"

29 canın çığlığını haykırmak için toplandıklarını ifade eden Zülfiye Dolu, iki yıldır adalet mücadelesi verdiklerini hatırlatarak, "Adalet Bakanlığı 'adaleti' sağlayamıyorsa, sevdiklerimizi bize geri versin!" dedi.

"SORUMLULUĞU SADECE İŞLETMECİLERE YÜKLEYİP ASIL DENETİM MEKANİZMALARINI AKLAMAYA ÇALIŞAN BU RAPORU KABUL ETMİYORUZ"

Dosyaya sunulan son bilirkişi raporuna da tepki gösteren Dolu, "Son bilir kişi raporu gerçeği örtme ve aklama çabasıdır. 29 canımızın hayatını kaybettiği bu iş cinayetini 'basit bir kaza' gibi göstermeye çalışarak aklımızla ve acımızla dalga geçmektedirler. Sorumluluğu sadece işletmecilere yükleyip asıl denetim mekanizmalarını aklamaya çalışan bu raporu kabul etmiyoruz." diye konuştu.

Dolu, bilirkişi raporunun altında imzası bulunan isimlerden birinin 20 yıl boyunca Bahçelievler Belediyesi'nde Yapı Denetim ve Ruhsat Müdürü olarak görev yapmış, emekli bir bürokrat olduğunu ve bu kişinin yapı denetim ve ruhsat ihmallerini tarafsız inceleyemeyeceğini savundu.

"İDARENİN 'BİLGİM YOKTU' SAVUNMASI KABUL EDİLEMEZ"

Bilirkişi raporunda 29 kişinin can vermesine neden olan tadilat çalışmasında, 'basit tadilat' olarak geçiştirilmesine de tepki gösteren Dolu, "16 katlı binanın bodrum katında; onlarca sanayi tipi oksijen tüpünün, kaynak makinelerinin ve tonlarca yanıcı izolasyon malzemesinin denetimsizce bir arada bulunduğu, çıkış kapılarının kilitlendiği bir ortama 'basit tadilat' demek, vicdanın körelmesidir. 2006'dan beri 7 kez el değiştiren bir işletmenin, tek bir güncel itfaiye raporu olmadan çalışmasına göz yuman kamu görevlilerinden sonuna kadar hesap soracağız. İdarenin 'bilgim yoktu' savunması kabul edilemez." dedi.

"BU BİLİRKİŞİ RAPORU, GERÇEK SUÇLULARI KORUMAYA YÖNELİK HUKUKİ BİR KILIFTIR"

"Bizim için bu davanın rengi, partisi veya belediyesi yoktur. Bizim için sadece sevdiklerimizi bizden alan 'sorumlular' ve 'ihmaller' vardır" diyen Dolu şöyle devam etti:"

"Hiçbir ölüm; ölenin banka hesabıyla, unvanıyla veya sosyal statüsüyle ölçülemez. Dökülen yaşın, yaşanan acının rengi birdir. Bizler, 'İşçinin fıtratında ölüm vardır' anlayışını reddediyoruz! Bu bilirkişi raporu, gerçek suçluları korumaya yönelik hukuki bir kılıftır. Biz bu kılıfı yırtıp atacağız. 29 canımızın hesabı sorulana, tüm sorumlular yargı önüne çıkana kadar adalet arayışımıza kararlılıkla devam edeceğiz"

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gayrettepe Yangın Faciasının 14'üncü Duruşması Öncesi Açıklama: 'Bu Bilirkişi Raporu, Gerçek Suçluları Korumaya Yönelik Hukuki Bir Kılıftır' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Demir çubukla arayıp buluyor, günde 40 kilo topluyor: Evini, arabasını ve arsasını aldı bile Demir çubukla arayıp buluyor, günde 40 kilo topluyor: Evini, arabasını ve arsasını aldı bile
Husumetli yaşlılar arasındaki kavga ölümle bitti Husumetli yaşlılar arasındaki kavga ölümle bitti
Başkent derbisinde 2 gol, 2 kırmızı kart Kazanan Roma Başkent derbisinde 2 gol, 2 kırmızı kart! Kazanan Roma
Kenan Yıldız’ı bekleyen tehlike Juventus Şampiyonlar Ligi şansını mucizelere bıraktı Kenan Yıldız'ı bekleyen tehlike! Juventus Şampiyonlar Ligi şansını mucizelere bıraktı
Fethiye’de çıkan orman yangını korkuttu Fethiye'de çıkan orman yangını korkuttu
Bruno Fernandes’ten rekor 5 gollü maçta kazanan Manchester United Bruno Fernandes'ten rekor! 5 gollü maçta kazanan Manchester United
Rafa Silva’dan Beşiktaş’a kötü haber Rafa Silva'dan Beşiktaş'a kötü haber
Ünlü oyuncu, Londra metrosunu övdüğü paylaşımı ile dile düştü Ünlü oyuncu, Londra metrosunu övdüğü paylaşımı ile dile düştü
Fenerbahçe transferi bitiriyor Andrew Robertson ile anlaşıldı Fenerbahçe transferi bitiriyor! Andrew Robertson ile anlaşıldı

13:09
Türkiye’den Sumud filosuna müdahale eden İsrail’e sert tepki: Yeni bir korsanlık eylemi
Türkiye'den Sumud filosuna müdahale eden İsrail'e sert tepki: Yeni bir korsanlık eylemi
12:36
Emeklileri heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak
Emeklileri heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak
11:57
Survivor’da bacağını kaybeden yarışmacının son hali
Survivor'da bacağını kaybeden yarışmacının son hali
11:29
İran, savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD’ye iletti
İran, savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD'ye iletti
11:27
Burası ne Kars ne de Muş Mayıs ortasında lapa lapa kar yağdı
Burası ne Kars ne de Muş! Mayıs ortasında lapa lapa kar yağdı
11:08
Terörsüz Türkiye yasasından ilk bilgiler Örgüt mensuplarına 2 ay süre tanınacak
Terörsüz Türkiye yasasından ilk bilgiler! Örgüt mensuplarına 2 ay süre tanınacak
10:43
İsrail, Gazze’ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu’na saldırdı
İsrail, Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na saldırdı
10:22
Evinde onaysız araç şarj eden doktora 840 bin liralık “kaçak elektrik“ cezası
Evinde onaysız araç şarj eden doktora 840 bin liralık "kaçak elektrik" cezası
09:55
Zeynep Sönmez Türk tenis tarihine geçti
Zeynep Sönmez Türk tenis tarihine geçti
09:42
Aracını muayeneye sokacaklar dikkat: Zorunlu ekipman listesi genişletildi
Aracını muayeneye sokacaklar dikkat: Zorunlu ekipman listesi genişletildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 13:24:25. #.0.5#
SON DAKİKA: Gayrettepe Yangın Faciasının 14'üncü Duruşması Öncesi Açıklama: "Bu Bilirkişi Raporu, Gerçek Suçluları Korumaya Yönelik Hukuki Bir Kılıftır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.