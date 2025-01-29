Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı 15 Milyondan Fazla Yolcu Taşıdı

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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 22 Ocak 2023 tarihinden bugüne kadar Gayrettepe- İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattında 15 milyon 687 bin 783 yolcuya hizmet verildiğini açıkladı.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Hattı kapsamında Kargo Terminali- Kağıthane arasında 7 istasyonun 22 Ocak 2023 tarihinde hizmete açıldığını hatırlattı. Uraloğlu, hattın 29 Ocak 2024'te hizmete giren Gayrettepe, 19 Mart 2024 tarihinde açılan Arnavutköy Hastane ve Taşoluk istasyonları ile birlikte toplam 10 istasyonla İstanbullulara hizmet verdiğini ifade etti. Bakan Uraloğlu, son rekorunu 22 Kasım 2024 tarihinde 1 günde 36 bin 389 yolcu taşıyarak kıran hattın 22 Ocak 2023 tarihinden bugüne kadar 15 milyon 687 bin 783 kişiye hizmet verdiğini belirterek, "Diğer hatlarla entegre çalışan hattımız her gün binlerce yolcuya hizmet veriyor" dedi.

'TÜRKİYE'NİN EN HIZLI METROSU'

Ayrıca, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattının Türkiye'nin en hızlı metrosu olduğuna dikkat çeken Bakan Uraloğlu, kullanılan sinyalizasyon sisteminin yerli ve milli olduğunu ve metro setlerinin Türkiye'de üretildiğini bildirdi. Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Hattı'nın 47,5 kilometre uzunluğunda olduğunu kaydeden Bakan Uraloğlu, "Hattımız İstanbul'un ulaşım yükünü azaltarak şehre önemli bir katkı sağlıyor. Gayrettepe, Kağıthane, Kemerburgaz, Göktürk ve İstanbul Havalimanı gibi yoğun yolcu trafiği olan durakları bir araya getirerek her gün hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sağlıyor. Toplam yolcu sayısının yaklaşık yüzde 27'si Gayrettepe, yüzde 24'ü ise İstanbul Havalimanı istasyonlarını kullanıyor" açıklamasında bulundu.

'15 İSTASYONDA HİZMET VERECEK'

Hattı, Halkalı'ya uzatmak üzere çalışmalara devam ettiklerini bildiren Uraloğlu, "Arnavutköy Hastane-Halkalı hat kesiminde de İbni Haldun Üniversitesi, Kayaşehir, Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı istasyonlarında çalışmalarımız sürüyor. Hattımız tamamen açıldığında 69 kilometreden oluşan Gayrettepe-Halkalı arasında toplam 15 istasyonda hizmet vereceğiz" dedi.